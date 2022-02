OM : Une décision officielle tombe avant le déplacement à Nice

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 10:25

24 heures avant le match contre l’ OGC Nice, l’ OM a reçu une mauvaise nouvelle. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement.

C'est une semaine mouvementée pour l’Olympique de Marseille. Ce mercredi soir, l’ OM se déplace sur la pelouse de l’ Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice en quarts de finale de la Coupe de la France. Mais pour cette rencontre qui s’annonce très intense, le club phocéen ne pourra pas compter sur le soutien de son public. Et pour cause, à la veille de cette rencontre, la Préfecture locale a pris un arrêt interdisant la présence des supporters de l’ OM autour et dans le stade.

Le document est clair et ferme. « La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l’accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00. »

Le texte, signé par la Préfecture des Alpes-Maritimes, justifie cette interdiction par les relations tendues entre les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice, marquées d’animosité et ayant souvent donné lieu à de violents affrontements.

Nice-OM : Une rivalité marquée par de violents affrontements

Pour rappel, en août dernier, la rencontre Nice-OM à l’Allianz Riviera avait viré au cauchemar suite à des jets de projectiles sur Dimitri Payet. Vexé, le meneur de jeu marseillais avait répliqué de façon véhémente en renvoyant une bouteille d’eau qui le visait dans les tribunes niçoises.

Les supporters de l'OGC Nice ont alors envahi la pelouse du stade et des échauffourées ont éclaté entre les deux camps dans la confusion. De violents incidents qui avaient provoqué l’arrêt définitif de la rencontre à moins d’un quart d’heure du coup de sifflet final. Le match a finalement été rejoué à huis clos sur terrain neutre.