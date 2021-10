Nice-OM : Le groupe officiel de Galtier avec plusieurs absents !

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2021 à 00:33

Le match Nice-OM, interrompu en raison de violents incidents, sera rejoué ce mercredi soir (21h) à huis clos à Troyes. L’entraîneur Christophe Galtier a convoqué un commando de 21 joueurs pour l'occasion.

OGC Nice : Galtier avec quatre absents contre l’ OM

En août dernier, le derby de la Côte d'Azur avait été arrêté en raison de violents incidents survenus à l'Allianz Riviera. Deux mois plus tard, l’OGC Nice et l’ OM se retrouvent ce mercredi soir sur terrain neutre, au stade de l'Aube à Troyes pour rejouer l'intégralité de la rencontre. Et pour ce choc comptant pour la troisième journée de la Ligue 1, l’entraîneur Christophe Galtier sera privé de quatre joueurs. Le premier absent niçois est Justin Kluivert.

Arrivé en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt pour renforcer l’entrejeu du Gym, l’international néerlandais va malheureusement rater le prochain match de son équipe. Le joueur de 22 ans ne s’est toujours pas remis de sa grave blessure à la cuisse. Il est donc forfait pour le match face à l’ Olympique de Marseille. L’OGC Nice devra également se passer de Robson Bambu. Le défenseur central souffre toujours de douleurs au pied. Victime d'une lésion au quadriceps survenue la semaine passée, l’attaquant Calvin Stengs est également indisponible pour le match face à l’ OM. Le quatrième absent est Andy Delort. L’attaquant algérien a été transféré à l’OGC Nice après le 22 août, date initiale du match. Il n’est donc pas autorisé à disputer cette rencontre. L’entraîneur Christophe Galtier devra revoir ses plans pour son attaque face aux Olympiens.

Le groupe de l’OGC Nice face à l’Olympique de Marseille

Gardiens de but : Walter Benitez, Bulka, Boulhendi

Défenseurs : Dante, Daniliuc, Kamara, Atal, Lotomba, Bard, Todibo

Milieux de terrain : Lemina, Rosario, Schneiderlin, Thuram, Boudaoui, Claude-Maurice, Smith

Attaquants : Dolberg, Gouiri, Guessand, Da Cunha.