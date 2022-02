PSG Mercato : Prolongation, le Qatar répond à l’exigence de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2022 à 15:25

Pas forcément opposé à une prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé se poserait quelques questions. Le Qatar serait prêt à tout pour le garder.

Mbappé a encore deux interrogations pour son avenir

Après la large victoire du Paris Saint-Germain (1-5), dimanche soir à Lille, Kylian Mbappé a fait une importante mise au point sur son avenir, alors que la presse espagnole assure qu’il a déjà signé avec le Real Madrid pour l’été prochain.

« Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera », a confié l’attaquant de 23 ans au micro de Prime Video.

Revenant sur cette sortie de l’international français, RMC Sport indique que Mbappé se poserait deux questions majeures pour la suite de sa carrière. La radio métropolitaine explique notamment que l’enfant de Bondy s’interroge désormais sur l’opportunité d’un départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Il voudrait ensuite savoir si le club madrilène acceptera de patienter un ou deux ans supplémentaires avant de le voir débarquer au cas où il décidait finalement de parapher un nouveau bail de courte durée avec les Rouge et Bleu. Déterminé à conserver son joyau français jusqu’à la prochaine Coupe du Monde qu’il organise, le Qatar serait prêt à tout pour le convaincre de poursuivre avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Le Qatar sort le grand jeu pour Mbappé

Selon le journaliste Loïc Tanzi, la direction parisienne n’a pas vraiment été surprise par les propos de Kylian Mbappé concernant son avenir et sa volonté d’éliminer le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Toujours selon la même source, le club de la capitale croit disposer de trois arguments importants pour convaincre le champion du monde 2018.

Le spécialiste mercato PSG de RMC Sport indique que le Qatar pense qu’il est encore possible de faire signer une prolongation courte durée d’une ou deux saisons à l’ancien buteur de l’AS Monaco. Un nouvel engagement avec un salaire qui ferait de lui le plus gros revenu du vestiaire devant Lionel Messi et Neymar.

Mieux, s’il acceptait de rester, Mbappé deviendrait automatiquement la nouvelle tête de gondole du PSG, ce qu’il est déjà sur le plan sportif, mais pas forcément sur le plan publicitaire ou marketing. Le Qatar lui garantirait également une équipe compétitive avec Zinédine Zidane sur le banc. Reste désormais la réponse du principal concerné.