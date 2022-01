PSG Mercato : L’arrivée de Zinedine Zidane en juin 2022 confirmée

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 09:06

Zinedine Zidane va remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG en juin 2022. La bombe lancée par Daniel Riolo est confirmée en Espagne.

Zidane coach, Mbappé prolongé, Riolo balance sur le PSG

Après avoir annoncé le départ de Mauricio Pochettino en décembre dernier, Daniel Riolo lâche une nouvelle bombe jeudi soir en assurant que Zinedine Zidane est bien placé pour lui succéder à l’issue de la saison. Sur le plateau de L’After Foot sur RMC Sport, le journaliste « prédit l’arrivée de Zinédine Zidane comme nouvel entraîneur du PSG en juin 2022 au plus tard » et n’exclut pas que Kylian Mbappé joue sous ses ordres. »

Libre le 30 juin prochain et annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait donc finalement rester et prolonger d’une année, plus une seconde saison en option, selon plusieurs sources locales et étrangères. « Tu veux quoi ? Que je t’annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui, j’en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n’exclus d’ailleurs pas qu’il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce », a lancé Riolo. Si plusieurs personnes ont éclaté de rire après les propos du chroniqueur français, en Espagne, son info est bel et bien confirmée.

PSG Mercato : Paris prépare l’arrivée de Zidane !

Après la dernière sortie de Daniel Riolo sur l’avenir de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, le journal espagnol AS précise toutefois que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pour l’heure engagé aucune procédure de licenciement à l’encontre de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham devrait donc terminer la saison à son poste, sauf énorme revirement de situation.

Cependant, son départ l’été prochain reste bel et bien à l’ordre du jour dans les couloirs de la Factory. Plus affirmatif, le journaliste Andres Onrubia Ramos a confirmé ce vendredi soir sur le plateau de l’émission El Larguero sur La Cadena Ser, que l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG est plus qu’une rumeur. « Le PSG veut que Zidane soit leur entraîneur, en l'embauchant, au plus tard, en juin », a-t-il indiqué.

Affaire à suivre donc…