Stade de Reims : Mauvaise nouvelle à Reims avant le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 08 février 2022 à 17:19

Après sa large victoire sur Bordeaux (5-0), le Stade de Reims enregistre des blessés dans son équipe avant d’affronter le FC Nantes, dimanche en Ligue 1.

Stade de Reims : 3 joueurs blessés et indisponibles pour un mois

Le Stade de Reims a infligé une sévère défaite aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier lors de la 23e journée de Ligue 1. Mais le match disputé au Stade Auguste Delaune a laissé des traces au sein de l’équipe d’Oscar Garcia. En effet, trois joueurs clés sont blessés et ne prendront pas part à la 24e journée du championnat face au FC Nantes, le dimanche 13 février (15h) au Stade de la Beaujoire.

Selon les informations du journal L’Union, Moreto Cassama (milieu de terrain, 24 ans), El-Bilal Touré (avant-centre, 20 ans), Thomas Foket (arrière droit, 27 ans) joueurs du SDR sont sérieusement touchés et ne devraient pas être opérationnel sur une durée d'environ un mois. Le premier souffrirait d'une entorse au genou droit, tandis que les deux derniers seraient touchés aux ischio-jambiers.

Cassama a disputé 16 matches en Ligue 1 et a été titulaire 11 fois et a marqué 2 buts. El-Bilal Touré n’est certes pas décisif cette saison (1 but, 2 passes décisives), mais reste un joueur essentiel du Stade de Reims. Il a été aligné 11 fois d’entrée de jeu en 15 apparitions en Ligue 1. Quant à Thomas Foket a pris part à 18 matches, dont 17 en tant que titulaire, pour 1 but et 1 passe décisive.

L'équipe d'Oscar Garcia diminuée contre le FC Nantes

Le Stade de Reims est 14e au classement avec 27 points, alors que le FCN est 10e avec 32 points. Avec les absences de Moreto Cassama, El-Bilal Touré et Thomas Foket, Oscar Garcia voit ainsi son équipe fortement diminuée avant de croiser le fer avec les Canaris, qui devraient récupérer le défenseur central camerounais Jean-Charles Castelletto. Ce dernier est rentré du Cameroun avec la médaille de bronze à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Antoine Kombouaré l'avait laissé au repos lors du match contre le Stade Brestois (2-0) en 8e de finale de la Coupe de France.