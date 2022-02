FC Nantes-Bastia : CDF, Kombouaré joue la carte de la prudence

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 21:55

Présent en conférence de presse ce mardi, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur le match FC Nantes-Bastia. Il se méfie des pensionnaires de Ligue 2.

FC Nantes : Antoine Kombouaré se méfie de Bastia

Le championnat et les Coupes d'Europe sont mis entre parenthèses en ce milieu de semaine. Huit clubs professionnels français vont essayer de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Parmi ces équipes, le FC Nantes accueille Bastia SC au stade de La Beaujoire, ce jeudi à partir de 21 heures. Et si les Canaris partent favoris pour cette rencontre à domicile, Antoine Kombouaré se méfie tout de même de l’équipe corse.

L’entraîneur du FCN ne veut surtout pas les étapes et refuse de parler déjà d’une éventuelle finale au Stade de France. L’heure était donc à la prudence au moment de commenter le prochain match face à Bastia. « Stade de France ? L’Europe ? Vous venez de quelle planète vous ? » a-t-il répondu à une question utopique d’un journaliste avant de poursuivre : « Avant de vouloir voir le Stade de France, il faut d’abord battre Bastia. Ce n’est pas l’envie qui manque. Bien sûr que j’ai des rêves, mais entre les rêves et la réalité… On a vraiment les pieds sur terre ».

Antoine Kombouaré refuse de s’enflammer

Pour autant, Antoine Kombouaré ne manque pas d’ambition. Il rêve de remporter la Coupe de France. Toutefois, le coach kanak reste très mesuré au moment d’affronter les pensionnaires de Ligue 2. Car « ce n’est pas un long fleuve tranquille pour une Coupe de France. On peut être humble et avoir de très grandes ambitions », a-t-il assuré.

10e de Ligue 1 avec les Jaunes et Verts, Antoine Kombouaré refuse donc de sombrer dans un excès de confiance. « Si je vous écoutais, je serais champion du monde. Pas gagner la Coupe de France, mais la Coupe du monde », a-t-il ironisé.