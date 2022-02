PSG Mercato : Avant le Real, une terrible révélation tombe sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2022 à 07:25

Dans une semaine, le PSG accueille le Real Madrid. Avant ce choc européen, un média spécialisé est revenu sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a menti sur ses contacts avec le Real Madrid

Alors que la presse espagnole et allemande a annoncé ces derniers jours qu’il a déjà signé un accord définitif avec le Real Madrid sur la base d’un contrat longue durée et un salaire de 50 millions d’euros annuels, Kylian Mbappé a profité du micro d’Amazon Prime Vidéo, dimanche à Lille, pour faire une importante mise au point sur son avenir.

« Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera », a confié le numéro 7 du PSG.

Seulement, Nicolas Puiravau du site spécialisé Paris United, généralement bien informé sur le club de la capitale, assure que le natif de Bondy ne dit pas la vérité dans cette affaire. Dans un podcast sur la victoire des hommes de Mauricio Pochettino face au LOSC (5-1), le journaliste sportif a ouvertement indiqué que tout est bel et bien bouclé à 100% entre Mbappé et le club espagnol.

« Mbappé, il va partir au Real Madrid, et il n’a pas besoin de beaucoup parler avec eux, puisque tout est déjà calé. Le contrat est prêt, le salaire est prêt, la prime à la signature également, tout le monde dans la famille va être content de ce petit pactole et puis Mbappé jouera au Real Madrid l’an prochain. Pour moi, c’est acté qu’il va partir, il n’y a plus de dossier Mbappé. On me parle du fait que Zidane pourrait le faire rester, je n’y crois même pas (…) Sa déclaration, c’est un non-événement, je suis résigné le concernant, cela fait plusieurs mois que c’est plié », a expliqué Nicolas Puiravau. Une version confirmée par un autre rédacteur de Paris United.

PSG Mercato : Le Paris SG n’a plus aucune illusion

Yacine Hamened, rédacteur à Paris United, chroniqueur du Club des 5 et auteur de « Les hors-jeu du football français », abonde dans le même sens que Nicolas Puiravau en confirmant que le Paris Saint-Germain ne se fait plus aucune illusion pour Kylian Mbappé depuis longtemps.

« Ses propos, c’est de la politique, je suis persuadé qu’il est déjà au Real Madrid, il n’y a rien de neuf (…) Maintenant, c’est le football. Qu’il donne tout jusqu’à la fin et c’est la vie du foot, tant pis pour tout le monde. Au PSG, un joueur comme Di Maria traîne à prolonger et se fout du monde », analyse-t-il.

En attendant la décision officielle du coéquipier de Lionel Messi et Neymar, les spéculations vont se poursuivre.