LOSC : Le transfert d'un ancien Lillois tourne au cauchemar

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 14:47

L'ancien joueur du LOSC, Younousse Sankharé, désormais lié à Giresunspor, avoue être menacé par le club turc et alerte les instances du football.

Plus rien ne va entre Younousse Sankharé et Giresunspor, club qu’il a rejoint en août 2021 et auquel il est lié jusqu’au 30 juin 2023. L’ancien joueur du LOSC avoue être en mauvais terme avec la direction de l’équipe basée à Giresun. Il évoque des menaces de la part du président du club et est inquiet. Selon ses témoignages par téléphone rapportés par L’Équipe, le milieu de terrain de 32 ans se dit en grand danger. « Je suis dans ma voiture pour charger mon téléphone, car on m'a enlevé l'électricité et internet dans mon logement. Je ne me sens pas du tout en sécurité », a-t-il fait savoir.

Même en se rendant aux séances d’entrainement, l’ancien joueur de Lille a peur d’être agressé. « Je sens que le climat est hostile. Quand j'ai mes séances, surtout le matin, il n'y a parfois pas de sécurité dans un stade pourtant ouvert à tous. Je ne sais pas si c'est mon inquiétude du moment qui veut cela, mais je vois des personnes suspectes s'approcher. Je me méfie de tout, j'y vais la peur au ventre », a-t-il lâché.

Le président de Giresunspor le menace

Mais comment Younousse Sankharé s’est-il retrouvé dans une situation conflictuelle avec Giresunspor, alors que son arrivée en Turquie du Panathinaïkos (Grèce) avait été annoncée en pompe il y a six mois ? Le Franco-Sénégalais indique que le club veut se séparer de lui, mais ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec lui. L’ancien Lillois ne comprend pas la décision de Çotanaklar (surnom du club).

« Derrière, je m'aperçois que le coach (Hakan Keles) ne compte pas sur moi […]. On a commencé à me mettre de côté (8 apparitions en Süper Lig depuis sa signature, ndlr), donc je prends mon mal en patience. Mais, à partir d'un moment, on me donne des amendes pour tout et n'importe quoi, sans me répondre. Je garde encore mon calme. Puis on me demande de baisser mon salaire », a-t-il raconté.

Ayant refusé la réduction de son salaire, le joueur passé au LOSC (2016-2017) s'est retrouvé avec des sanctions pécuniaires à répétitions selon son témoignage. D'après ce dernier, l’une des amendes correspondrait « à la totalité de son salaire mensuel ». Ayant décidé d’alerter tout le monde, Younousse Sankharé est désormais attaqué de toutes parts.

Giresunspor dément les accusations de Sankharé

« Le directeur sportif m'avait déjà demandé de rendre mon appartement et ma voiture. Ils utilisent tous les moyens de pression possibles. Lundi, le président me lâche clairement des menaces. Il m'a dit : "je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème" », a-t-il raconté au quotidien sportif.

Le club turc a réagi, via un communiqué, pour démentir les accusations de son milieu de terrain. « Les informations et allégations infondées publiées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant notre footballeur Younousse Sankharé ne reflètent pas la vérité », s'est défendu Giresunspor, selon l'AFP.