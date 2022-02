Bordeaux Mercato : Un ancien Girondins libéré par son club

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 00:46

En conflit avec son club en Turquie, Younousse Sankharé a résilié son contrat avec Giresunspor, ce mardi. Va-t-il rebondir à Bordeaux ?

Ex-Bordeaux : Sankharé et Giresunspor résilient leur contrat

C’est la fin du calvaire pour Younousse Sankharé, ancien joueur de Bordeaux, en Turquie. En conflit avec la direction de Giresunspor, il a finalement trouvé un terrain d’entente avec le club promu en Super Lig cette saison. Les deux parties ont ainsi rompu leur contrat de commun accord. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le basé à Giresun a officialisé l’information. « Le contrat de Younousse Sankharé, transféré dans notre club en début de saison, a été résilié mutuellement », a écrit Giresunspor.

L'ex-milieu de terrain du FCGB avait rejoint le club turc en août dernier et s’y était engagé jusqu’en juin 2023. Mais depuis la signature de son contrat, il n’a joué que 8 bouts de matchs avec le Çotanaklar (surnom du club), entre le 16 aout et le 1er novembre 2021.Au bout donc de deux mois et demi de contrat, l’ancien joueur de Bordeaux (2017-2019) a été mis à l’écart par le coach Hakan Keles après que le club ait tenté de le transférer dans un club qu’il ne souhaitait pas rejoindre.

Younousse Sankharé a dénoncé des menaces du club turc

La semaine dernière, Younousse Sankharé a confié à L’Équipe, par téléphone, qu’il est menacé par le président de Giresunspor. Et que le club lui a collé des sanctions pécuniaires injustifiées avec des montants correspondants « à la totalité de son salaire mensuel », après son refus de baisser son salaire. « Je ne me sens pas du tout en sécurité […] Ils utilisent tous les moyens de pression possibles. Le président me lâche clairement des menaces. Il m'a dit : "je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème" », avait alerté le joueur de 32 ans.

Le FCGB va-t-il récupérer son ex-milieu de terrain ?

Des accusations démenties par la direction de la formation de l’élite turque. « Les informations et allégations infondées publiées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant notre footballeur Younousse Sankharé ne reflètent pas la vérité », s’était défendu Giresunspor. À la recherche de renforts dotés d'une expérience du haut niveau, Bordeaux va-t-il saisir l'opportunité en recrutant son ancien milieu relayeur ? En tout cas, le club au scapulaire sera bien inspiré en enrôlant ce dernier librement, sans payer d’indemnité de transfert.