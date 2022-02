PSG Mercato : Un indésirable lâche ses vérités à Pochettino

Publié par Ange A. le 10 février 2022 à 07:05

Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia est prêté au Sporting Lisbonne. Il est revenu sur son départ du PSG.

Sarabia accable Pochettino après son départ du PSG

Après deux saisons au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia a quitté le club de la capitale l’été dernier. L’ailier espagnol est prêté sans option au Sporting Lisbonne. Interrogé par ADN de Leao, l’attaquant de 29 ans s’est exprimé sur son départ du PSG l’été dernier. Mauricio Pochettino, avec qu’il n’entretenait pas d’excellents rapports, n’est pas étranger à son départ en prêt. « Je pensais que c’était le bon moment pour quitter le PSG, j’avais eu quelques blessures et je n’avais pas un bon feeling avec l’entraîneur. J’ai fini par partir pour me sentir à nouveau important », a indiqué l’ancien sévillan avant de souligner la concurrence dans l’effectif parisien.

L’international ibère (16 sélections/5 buts) estime qu’à Paris « tout le monde a un peu d’ego ». « Au PSG, il y a beaucoup de joueurs, qui sont très bons et qui ne peuvent pas tous jouer. De plus, ce sont des gens avec de belles carrières. Cela crée quelque chose… », a-t-il ajouté.

Un avenir pour Sarabia à Paris ?

Encore sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Pablo Sarabia va retourner dans la capitale au terme de sa pige lusitanienne. Une expérience satisfaisante pour l’Espagnol qui compte 11 réalisations et 8 passes décisives en 29 matchs cette saison. Le club lisboète est deuxième de Liga BWIN avec six unités de retard sur le FC Porto, le leader. Alors que son avenir au PSG semble incertain, un possible transfert de Sarabia au Sporting a été évoqué. Le Parisien indiquait notamment que le club portugais espérait trouver un terrain d’entente avec Paris.

La valeur marchande du Madrilène est estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Il avait rejoint la capitale en 2019 contre 18 millions d’euros. Reste plus qu’à savoir si le board francilien va brader cet attaquant pas dans les plans de Mauricio Pochettino l’été prochain.