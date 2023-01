PSG Mercato : Première officialisation au Paris SG ce mardi

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2023 à 10:34

Un peu plus de deux semaines après l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG s’apprête à faire sa première annonce officielle.

De retour d’un prêt plus que convaincant au Sporting Portugal, Pablo Sarabia pensait avoir marqué assez de points pour bousculer la hiérarchie au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain. Mais la puissance de la "MNM" pousse le milieu offensif espagnol à revoir ses plans. Mécontent de son temps de jeu, l’ancien ailier du FC Séville s’apprête donc à faire ses valises et quitter définitivement les Rouge et Bleu. Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens et leurs homologues de Wolverhampton sont parvenus à un accord total pour le transfert du joueur de 30 ans autour d’un montant de 7 millions d’euros, dont 2 millions d’euros de bonus. Tout est désormais réglé et PabloSarabia devrait débarquer en Angleterre dans les prochaines heures.

PSG Mercato : Pablo Sarabia va s’engager ce mardi avec Wolverhampton

Interrogé en conférence de presse sur une arrivée de Pablo Sarabia, Julen Lopetegui, l’entraîneur de Wolverhampton a préféré botter en touche, lundi après-midi, déclarant notamment : « On verra. C'est vrai que nous nous intéressons à certains joueurs, mais quand ils sont ici et que ce sont nos joueurs, nous pouvons en parler - pas avant. C'est mieux pour nous tous. Je veux mettre l'accent sur les joueurs pour demain (ndlr, match face à Liverpool). »

Ce mardi, le journaliste italien Fabrizio Romano assure que malgré cette sortie diplomatique du coach des Wolves, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’apprête à devenir officiellement l’un de ses joueurs. Le spécialiste mercato italien indique notamment que PabloSarabia va s’engager ce mardi en faveur de l’actuel 19e de Premier League. La visite médicale est déjà programmée. Le natif de Madrid va parapher un bail de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2025, avec une saison supplémentaire en option.