PSG Mercato : Wolverhampton fait une annonce trouble pour Sarabia

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 22:44

Selon la presse espagnole, le PSG et Wolverhampton ont trouvé un accord pour le transfert de Pablo Sarabia. Mais le coach du club anglais ne semble pas en être informé.

Mécontent de sa situation au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia a réclamé et obtenu un bon de sortie sur ce mercato hivernal. À la recherche d’un nouveau challenge pour rebondir dans la seconde moitié de saison, le milieu offensif de 30 ans devrait rejoindre prochainement son compatriote Julen Lopetegui, qui officie sur le banc des Wolves.

Ce weekend, le média Relevo a révélé que le Champion de France en titre et l’actuel 19e de Premier League de Premier League ont trouvé un accord à hauteur de 5 millions d’euros et 2 millions d’euros de bonus pour le transfert de l’international espagnol. Foot Mercato ajoute même que Sarabia est désormais attendu en Angleterre pour finaliser les derniers détails de sa prochaine signature en faveur de Wolverhampton. Interrogé sur une possible arrivée dans son effectif de l'attaquant du Paris SG, l'entraîneur de la formation britannique a fait une déclaration peu rassurante.

PSG Mercato : Julen Lopetegui préfère botter en touche pour Pablo Sarabia

De passage en conférence de presse ce lundi, à la veille du match de FA Cup contre Liverpool, Julen Lopetegui n’a pas échappé à la question sur une arrivée prochaine de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Mais l’ancien coach du FC Séville a préféré botter en touche, ne souhaitant pas faire de commentaires sur des joueurs qui ne font pas partie de son groupe.

« On verra. C'est vrai que nous nous intéressons à certains joueurs, mais quand ils sont ici et que ce sont nos joueurs, nous pouvons en parler - pas avant. C'est mieux pour nous tous. Je veux mettre l'accent sur les joueurs pour demain (ndlr, match face à Liverpool) », a déclaré le technicien espagnol de 56 ans.

Le natif de Madrid devrait prochainement parapher un contrat jusqu'en 2025 avec une option année supplémentaire en faveur de l'avant-dernier de l'élite anglaise. Selon Téléfoot, une fois son départ acté, le PSG pourrait lancer une offensive pour recruter Marcus Thuram, en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach.