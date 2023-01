PSG Mercato : Une opportunité en or au SRFC pour remplacer Sarabia

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 09:00

Alors que Pablo Sarabia s'apprête à quitter le PSG pour Wolverhampton, le club pourrait rapidement se positionner sur une pépite du Stade Rennais.

Christophe Galtier l’avait rappelé à plusieurs reprises en conférence de presse ces derniers jours : seuls des départs provoqueront des arrivées cet hiver. Comme lors de chaque fenêtre de janvier, le Paris Saint-Germain scrute avec du recul des opportunités du marché pour venir combler certaines carences aperçues lors de la première partie de saison. Si un défenseur central est toujours ciblé par le board Rouge et Bleu, le PSG est également à la recherche de profils explosifs en attaque alors que Pablo Sarabia ou encore Carlos Soler peinent à donner satisfaction derrière la MNM.

Avec le départ imminent de l’ancien Sévillan vers Wolverhampton, Luis Campos explore ainsi les quelques options sur le marché des transferts et pourrait rapidement être séduit par un jeune talent du Stade Rennais.

PSG Mercato : Et si Paris tentait le coup Kamaldeen Sulemana au SRFC ?

Piste de longue date du Paris Saint-Germain, notamment lors de son explosion la saison passée, l’international ghanéen Kamaldeen Sulemana pourrait prochainement faire parler de lui dans la capitale. Comme le révèle Fabrizio Romano cette semaine, l’ailier de 20 ans est proche d’un départ du SRFC cet hiver, où il est barré par une concurrence accrue sur les côtés. Malgré la blessure de Martin Terrier et celle plus récente de Arnaud Kalimuendo, le crack rennais ne s’éternisera pas chez les Rouge et Noir et se cherche déjà un point de chute. L’insider italien précise que pour l’heure, seuls Everton, Augsbourg et Bournemouth se sont positionnés pour le récupérer.

Si le PSG n’a pas fait d’avance concrète pour Sulemana depuis l’été dernier, il est fort à parier que Campos et son équipe gardent un œil attentif sur sa situation. En ce qui concerne les autres pistes pour remplacer Sarabia, le quotidien L’Equipe dévoile que les Rouge et Bleu explorent également vers l’étranger, avec des négociations déjà entamées avec l’entourage d’un joueur, sans que son identité soit révélée.