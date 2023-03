PSG Mercato : Un international espagnol balance sur le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 19:58

Transféré à Wolverhampton cet hiver contre un chèque de 7 millions d’euros, bonus inclus, Pablo Sarabia ne regrette pas du tout d’avoir quitté le PSG.

De retour d’un prêt concluant au Sporting Portugal, Pablo Sarabia espérait avoir sa chance au Paris Saint-Germain. Mais face à la rude concurrence de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le milieu offensif espagnol passait le clair de son temps sur le banc des remplaçants de Christophe Galtier. Mécontent de sa situation, le joueur de 30 ans et réclamé et obtenu un bon de sortie pour changer d’air afin d’aller chercher son bonheur sous d’autres cieux. C’est ce qu’il fit lors du dernier mercato de janvier. Annoncé de retour en Liga, Sarabia a finalement pris la direction de la Premier League en signant en faveur de Wolverhampton. Et visiblement, le compatriote de Sergio Ramos ne regrette pas du tout sa décision, lui qui voulait se sentir important dans une équipe.

« C’était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar. C’était une très bonne expérience, mais pour moi la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l’équipe. Je préfère jouer dans une autre équipe pour ressentir cette unité, en faire partie, être un membre de l’équipe et d’une famille, plutôt qu’une simple addition d’individus », a confié l’ancien ailier du FC Séville dans une interview accordée au média britannique The Telegraph avant d’avoué qu’il est désormais épanoui avec les Wolves.

PSG Mercato : Pablo Sarabia veut maintenant profiter

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec une saison supplémentaire en option, Pablo Sarabia veut profiter en Premier League sous les couleurs de Wolverhampton. D’autant qu’il n’était pas heureux en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

« Je n’étais pas content de ne pas jouer. C’est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs au PSG. Donc j’ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, je suis passé par beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je veux profiter du club. Je sens que je suis maintenant au sommet de ma carrière », a déclaré l’international espagnol.