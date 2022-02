ASSE Mercato : Perrin fait une annonce sur deux recrues hivernales

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 13:53

L’ ASSE a bouclé son mercato hivernal avec les arrivées de Falaye Sacko et Enzo Crivelli. Loïc Perrin a justifié leurs signatures chez les Verts.

ASSE Mercato : Loïc Perrin, « on ne s'est pas trompés, on est satisfaits »

L’ ASSE s’est renforcé en recrutant 7 nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Même si deux des recrues n’ont pas encore joué, l’équipe de Pascal Dupraz va mieux. Elle a enregistré deux victoires de suite en Ligue 1, respectivement face à Angers SCO (1-0) au stade Raymond Kopa et contre le Montpellier HSC (3-1) à Geoffroy-Guichard. Interrogé par But Football Club sur le bilan du marché de l’AS Saint-Étienne en janvier, Loïc Perrin s’est dit satisfait de façon générale. « Je suis content de ce qu'on a réalisé. On a respecté les critères. On a pris sept joueurs, il y a eu trois départs », a-t-il répondu dans l’interview.

« Les recrues comptent 1600 matchs en pros au total. L'expérience était un critère important. Ils vont apporter leur expérience du haut niveau. On a aussi fait attention à l'état d'esprit, pour la cohésion du groupe. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. On sera jugés tous ensemble en mai, mais on est satisfaits », a poursuivi le coordinateur sportif de l’ ASSE.

Le coordinateur sportif des Verts justifie les choix Sacko et Crivelli

Plus particulièrement, le nouveau dirigeant des Verts a justifié le recrutement de l’avant-centre Enzo Crivelli (27 ans) et du défenseur latéral droit Falaye Sacko (36 ans). Il apprécie bien leur profil. « Falaye était suivi par notre cellule de recrutement depuis quelques saisons. On connaissait sa polyvalence. Elle est importante. C'est un atout. On voulait un joueur capable de jouer à droite, car Yvann Maçon (23 ans) était un peu seul à ce poste. Falaye peut aussi dépanner dans l'axe … », a-t-il expliqué.

Concernant Enzo Crivelli, « on connait ses qualités », a souligné l’ancien capitaine de l’ ASSE. « C’est un attaquant qui ne rechigne pas à l'effort, il a un très bon état d'esprit. On cherchait un joueur de son profil. On est très contents de son arrivée », a souligné Perrin.