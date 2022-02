ASSE Mercato : Après Crivelli, un défenseur est arrivé à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 10 février 2022 à 11:53

L'effectif de Pascal Dupraz s'étoffe. Après l'arrivée d'Enzo Crivelli, l' ASSE a acté cette semaine la venue d'un super défenseur.

ASSE Mercato : Sainté bien armé avant Clermont

Victorieux et avec la manière, de Montpellier le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne respire enfin dans cette saison éreintante. Bien que lanterne rouge de Ligue 1, Pascal Dupraz et ses hommes ont recollé aux principaux concurrents au maintien (à 2 points de Lorient, 17e), de quoi entrevoir une éclaircie bienvenue ces prochains mois. Auteur d’un mercato ambitieux cet hiver, le club ligérien s’est drastiquement renforcé, dans l’optique de se maintenir dans l’élite à la fin de la saison. Si les Verts étaient jusqu’alors privés de plusieurs pièces essentielles de leur effectif en ce début d’année, contre le promu clermontois dimanche, la donne sera bien différente.

En plus des retours de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Denis Bouanga et Wahbi Khazri la semaine dernière, l’ ASSE a acté la venue de deux renforts de taille cette semaine, en la personne d’Enzo Crivelli et Miguel Trauco. L’ancien bordelais, arrivé dans la Loire en toute fin de mercato hivernal, était jusqu’alors touché aux adducteurs, l’empêchant de participer aux entraînements collectifs. Sa participation à la séance ce matin à l’Etrat devrait être annonciatrice d’une présence contre Clermont ce week-end.

Pour ce qui est de l’international péruvien, absent depuis le 2 janvier à Saint-Etienne, son retour à l’entraînement permettra à Pascal Dupraz de repenser sa ligne défensive, secteur défaillant depuis le début d’année. Pour rappel, contre le MHSC, le coach stéphanois avait dû aligner Timothée Kolodziejczak au poste de latéral gauche.

Moukoudi et Neyou aussi disponibles

En lice le week-end dernier pour la petite-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les Camerounais Yvan Neyou et Harold Moukoudi ont eux aussi fait leur grand retour à l’entraînement avec les Verts. Les deux joueurs issus de la génération 97, devraient également être disponibles pour le derby dimanche, de quoi laisser quelques maux de têtes à leur entraîneur qui devra considérablement modifier ses plans aux vues des nombreuses arrivées récentes. Un problème de riche pour Dupraz qui aura l’occasion ce week-end de sortir de la zone rouge face à un adversaire irrégulier.