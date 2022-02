OM : La malédiction du maillot se poursuit à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 20:53

Battu à Nice (4-1), l’ OM est éliminé de la Coupe de France. Une déroute justifiée par un faible niveau de jeu de Marseille, mais qui peut aussi s’expliquer par sa tenue.

OM : Marseille éliminé à cause de son maillot third ?

Et si l’Olympique de Marseille finissait par renoncer au maillot third ? Visiblement, cette tunique, critiquée dès sa sortie pour son absence de logo, semble porter malheur à l’ OM cette saison. Les Marseillais enchainent des désillusions lorsqu’ils abordent cette tunique. C’est d’ailleurs à Istanbul, contre Galatasaray en Ligue Europa, que cette mauvaise série a commencé. Les hommes de Jorge Sampaoli ont sombré face au club turc (4-2) et sont éliminés de la compétition européenne.

Des semaines plus tard, les Olylmpiens ont endossé le maillot third face au rival lyonnais et s’inclinent (2-1) au Groupama Stadium. Enfin, c’est encore avec la même tenue que l’ OM a affronté l’ OGC Nice en 1/4 de finale de la Coupe de la France. Là encore, les Marseillais concèdent une terrible défaite face aux Aiglons (4-1) et sortent de la compétition.

Si le faible niveau de jeu des Marseillais est l’une des raisons de cette élimination, pour les supporters superstitieux, il ne faut pas chercher loin, « le maillot third de l’OM est maudit ». D’autant que les résultats obtenus par le club phocéen sans ce maillot ne font que confirmer leurs dires.

OM : Faut-il terminer la saison sans le maillot third ?

Cette saison, l’OM affiche d’autres résultats en blanc, comme face à Angers où les Marseillais se sont imposés (5-2). En blanc, les Marseillais sont également à chercher la victoire à Bordeaux, ce qui n’était plus arrivé depuis 44 ans. Certains supporters avancent alors que ce maillot ne devrait être plus arboré par l’équipe de Sampoali, car il porterait « la poisse »

Mais qu’ils se rassurent, les joueurs de l’OM ont déjà remporté des matchs cette saison avec ce maillot. C’est notamment avec cette tunique que l’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’ AS Monaco (2-0).