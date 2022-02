OM - Angers : L'énorme mea culpa de Baticle après la remontada

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 09:44

Gérard Baticle a révélé la « plus grosse erreur » de son équipe après sa défaite lors du match OM - Angers (5-2) vendredi au Vélodrome.

Le SCO renversé par l’OM au Vélodrome

L’Angers SCO pensait avoir réalisé un exploit sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Le SCO n’a tenu son avance de deux buts que pendant 21 minutes. Arkadiusz Milik et Gerson permis à l’OM de revenir au score avant la pause. Les Scoïstes ont de nouveau plié l’échine au retour des vestiaires. L’attaquant polonais a y est allé de son triplé. Cengiz Ünder a aggravé le score pour les locaux. Au sortir cet OM - Angers, Gérald Baticle nourrit des regrets. Il pensait que son équipe allait renouer avec la victoire après sa défaite contre Saint-Étienne lors de la dernière journée. Il pointe le manque de constance de ses poulains.

La « plus grosse erreur » du SCO lors de OM - Angers

Pour Gérald Baticle, la réduction du score d’Arkadiusz Milik a été préjudiciable au SCO. « Évidemment quand on prend autant de buts, il y a beaucoup de tournants. Mais ce que je regrette le plus, c’est le premier but parce qu’il permet à l’OM de revenir dans la partie alors qu’on avait l’avantage au score […] C’est sur ce premier but qu’on a commis la plus grosse erreur pour moi », a déploré l’entraîneur angevin au micro de Prime Video. Suite à sa défaite au Vélodrome, Angers cale provisoirement à la 12e place. Après ce faux pas contre l’Olympique de Marseille, le club de l’Anjou va tenter de se relancer à domicile contre Strasbourg (4e) dimanche le 13 février.