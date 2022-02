OL-OM : Sampaoli justifie son choix surprenant face à Lyon !

Publié par Timothée Jean le 02 février 2022 à 10:52

À la surprise générale, Jorge Sampaoli n’a pas titularisé Arkadiusz Milik lors du choc OL-OM (2-1). Le coach marseillais a tenu à justifier ce choix.

OL-OM : Sampaoli s’explique pour Arkadiusz Milik

C’est une décision qui en a surpris plus d’un. Malgré l'hécatombe de joueurs absents, Arkadiusz Milik a dû se contenter de quelques minutes de jeu lors de la défaite de l’ OM face à l’Olympique Lyonnais (2-1), ce mardi soir. L’attaquant polonais était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de cet Olympico avant de jouer les cinq dernières minutes de la rencontre.

Avec l’absence de Bamba Dieng et Cédric Bakambu, le Polonais postulait pourtant à une place de titulaire en attaque. Mais Jorge Sampaoli a préféré aligné un 4-3-3 inédit avec un Dimitri Payet en faux neuf. Ce fut donc un nouveau camouflet pour Arkadiusz Milik qui traverse actuellement une situation mitigée à Marseille. Le « grand attaquant » de l’ OM semble avoir perdu son statut d’intouchable, se contentant désormais que de bouts de matches à Marseille.

Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre OL-OM, Jorge Sampaoli est donc revenu sur la non-titularisation d'Arkadiusz Milik, expliquant que ce choix surprenant était purement une décision tactique et qu'elle n'est pas définitive. « Je pensais que c'était le mieux pour l'équipe. On avait déjà évolué avec Payet en faux neuf et ça avait bien fonctionné (...) C'est une façon de jouer, mais elle n'est pas définitive, même si l'on a utilisé quasiment à tous les matchs. On le fait pour avoir le contrôle du match, pour avoir un joueur de plus à différentes hauteurs du terrain. Je pense qu'avoir plus d'attaquants sur le terrain génère moins de jeu », a-t-il expliqué.

OM : Sampaoli donne la raison de la défaite face à l’OL

Mais ce choix tactique n’a pas eu l’effet escompté puisque l’ OM s’est finalement incliné (2-1) face à l' OL. Il faut dire que les Marseillais, qui menaient (1-0) à la pause, sont totalement passés à côté de leur seconde mi-temps. Un constat qu’a reconnu Jorge Sampoli. « On a perdu ce match parce qu'on n'a pas joué en seconde période. Je ne vois pas d'autres explications dans mon analyse collective », a-t-il conclu.