PSG Mercato : Succession Mbappé, la priorité du Paris SG confirmée

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2022 à 07:23

Malgré les propos de Kylian Mbappé, le PSG se prépare à son éventuel départ. Le club de la capitale aurait même une préférence sur ce dossier.

Erling Haaland, successeur désigné de Kylian Mbappé

« Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera », a récemment déclaré Kylian Mbappé au micro de Prime Video.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et la presse espagnole l’annonce en boucle au Real Madrid. Le 31 janvier dernier, Sport Bild a même révélé que le Champion du monde 2018 et le club madrilène ont d’ores et déjà trouvé un accord définitif sur la base d’un contrat de longue durée et un salaire annuel de 50 millions d’euros. Conscient qu’il pourrait perdre son joueur, le Paris Saint-Germain aurait identifié Erling Haaland comme son probable successeur.

« La piste menant à l’attaquant du Borussia est bien réelle et des échanges ont déjà eu lieu, facilités par les excellentes relations de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland », a expliqué L’Équipe ce jeudi. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international norvégien de 21 ans devrait quitter le Borussia Dortmund, mais le club parisien n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Une bataille royale confirmée pour Erling Haaland !

Arrivé en janvier 2020 en provenance de Salzbourg contre une enveloppe de 20 millions d’euros , Erling Haaland vit probablement ses derniers mois au Borussia Dortmund. Contacté l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé, le numéro 9 du BVB n’a pas rejoint le PSG. Il ne devrait toutefois pas s’éterniser sous le maillot des Borussen.

Mais selon le quotidien catalan Sport, si le PSG compte revenir à la charge pour Haaland l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi devra compter avec la rude concurrence du FC Barcelone. En pleine reconstruction, le club espagnol serait prêt à tout pour obtenir la signature du natif de Leeds si le Real Madrid venait à se retirer du dossier. Pour rappel, Haaland dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros et réclame un salaire annuel de 30 millions d’euros à son futur employeur.

Affaire à suivre donc…