OL Mercato : Succession Peter Bosz, Laurent Blanc est libre !

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2022 à 17:34

Jean-Michel Aulas pense à Laurent Blanc pour la succession de Peter Bosz sur le banc de l’OL. Cela tombe bien puisque le coach français est désormais libre.

Laurent Blanc, le profil parfait pour l’après-Bosz ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Peter Bosz pourrait être remplacé si la situation de l’Olympique Lyonnais (actuellement 7e de Ligue 1) ne s’améliore pas d’ici fin février. Et c’est Jean-Michel Aulas qui l’a dit en personne.

« On a dit "on continue" jusqu’à fin février pour voir ce que cela donne, mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger. On ne sera pas idiots », a déclaré le patron des Gones dans une interview accordée au quotidien Le Progrès durant l’hiver.

En cas de licenciement de l’entraîneur néerlandais, Aulas ne cache pas son intérêt pour Laurent Blanc. L’ancien coach des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain possède selon le président du club lyonnais le profil idéal pour ramener son écurie sur le devant de la scène.

« Oui, j’y pense », avoue Aulas concernant une possible nomination de Laurent Blanc à Lyon. « À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho (qui avait préféré engager Rudi Garcia en 2019). Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Sait-on jamais ? », ajoute l’homme d’affaires français.

S’il rêve de l’ancien sélectionneur des Bleus, Aulas avoir applaudi des deux mains la nouvelle qui est tombée ce dimanche concernant le Cévenol de 56 ans.

Mercato : Laurent Blanc démis de son poste au Qatar

La voie est désormais toute dégagée pour Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais pour Laurent Blanc. Depuis ce dimanche, le Champion du monde 1998 est à nouveau un homme libre. En effet, le club qatari Rayyan a annoncé ce jour le licenciement de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Nommé en décembre 2020, Laurent Blanc paie ainsi les mauvais résultats de son équipe, actuellement 9e sur 12 de la Qatar Stars League. Peter Bosz est donc prévenu.