OL Mercato : Licenciement imminent pour Peter Bosz à Lyon ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 12:36

Après la défaite de samedi face à l’AS Monaco, Peter Bosz va-t-il être démis de ses fonctions à l’OL ? Les spéculations vont bon train à Lyon.

Peter Bosz en danger à Lyon après Monaco ?

En poste depuis mai 2023, Peter Bosz est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2023. Mais l’entraîneur néerlandais pourrait ne pas faire long feu dans le Rhône. Après sa victoire contre l’Olympique de Marseille mardi (2-1), en match en retard de la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers samedi soir à Monaco.

Comme il fallait s’y attendre, Peter Bosz est rapidement pointé du doigt par les supporters du club lyonnais. Le journaliste Pierre Ménès y est allé également de son commentaire après la déroute des Gones. À en croire l’ancien consultant de Canal+, l’ancien coach du Borussia Dortmund ne semble pas être à la hauteur du rêve qu’il a incarné en début de saison.

« Très franchement, qu’est-ce que c’est que cette compo d’équipe de Bosz au coup d’envoi ? Quand il est arrivé en France, l’entraîneur néerlandais nous avait expliqué qu’on allait voir ce qu’on allait voir, qu’il allait mettre en place un jeu léché, offensif, ambitieux… Tout ça pour se retrouver avec deux arrières gauches et deux arrières droits sur les côtés (...) Bosz s’est rendu compte de son erreur et a effectué un triple changement à la mi-temps avec les entrées de Ndombele, Faivre et Cherki », a expliqué Pierre Ménès sur son Blog. À l’instar du journaliste sportif, ils sont nombreux les supporters de l’OL qui sont dubitatifs sur ce que fait leur entraîneur et qui aimeraient voir les choses changer.

OL Mercato : Peter Bosz viré à la fin du mois de février ?

« Il n'y a aucune chance que Peter Bosz ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat (...) Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. On est très en retard en L1, mais ce n'est pas rédhibitoire. Donc, il va rester. Jusqu'à la fin, j'espère, ce qui serait le signe qu'on aurait les résultats que l'on souhaite, et en tout cas jusqu'à fin février. »

En décembre dernier, faisant le bilan des premiers mois de Peter Bosz, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, fixait très clairement un ultimatum au successeur de Rudi Garcia. Un peu plus d’un mois après, l’OL pointe à la 8e place de Ligue 1 et Bosz ne rassure toujours pas dans ses choix tactiques. Alors qu’une grande vague s’est créée sur les réseaux sociaux pour réclamer du changement, l’influenceur lyonnais Charly M s’est voulu très incisif concernant l’histoire entre l’entraîneur de 58 ans et l’équipe de l’OL.

« Soit Peter Bosz n'en a vraiment plus rien à foutre, ce qui honnêtement pourrait se comprendre vu le contexte depuis son arrivée, soit il fait sincèrement de son mieux et c'est vraiment inquiétant. Quoiqu'il arrive, ça sent fort la fin de l'histoire », a-t-il expliqué sur Twitter.

La réaction du président Jean-Michel Aulas est donc attendue sur l’avenir du Néerlandais.