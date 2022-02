PSG Mercato : Ousmane Dembélé au Paris SG, deal bouclé à 100% ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 13:16

Kylian Mbappé pouvant rejoindre le Real Madrid, le PSG aurait fait d’ Ousmane Dembélé une priorité pour le remplacer. L’affaire serait même bouclée.

Ousmane Dembélé a déjà un accord avec Paris

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé a décidé de ne pas prolonger avec le FC Barcelone. Présent en conférence lors de la présentation officielle des nouvelles recrues hivernales, le président barcelonais, Joan Laporta, a publiquement avoué qu’il soupçonnait l’attaquant de 24 ans d’avoir déjà conclu un accord avec un autre club. « Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. Il a reçu une dernière offre d'un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui ni pour le club.... On pense qu'il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué », a déclaré le dirigeant des Blaugranas.

Si le Paris Saint-Germain avait été cité parmi l’une des destinations possibles de l’ancien joueur du Stade Rennais, un média italien confirme ce mardi que le champion du monde 2018 va effectivement rejoindre le club de la capitale. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par TMW, Ousmane Dembélé aurait bel et bien un accord de principe avec Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, rien ne serait encore officiel puisque Dembélé disposerait également d’offre en provenance de Chelsea, Newcastle et Manchester United. En attendant, Xavi Hernandez compte bien profiter des services de son joueur jusqu’à la fin de la saison.

PSG Mercato : Xavi soutient Dembélé à Barcelone

Officiellement poussé vers la sortie durant le mercato hivernal et écarté par la direction du FC Barcelone pour son refus de prolonger, Ousmane Dembélé a finalement été réintégré après l'intervention de Xavi. D’ailleurs, le coach du club catalan compte bien s’appuyer sur l’ancien ailier du Borussia Dortmund pour le reste de la saison.

Après son entrée en jeu lors du match nul contre l’Espanyol Barcelone (2-2), le successeur de Ronald Koeman a envoyé un message fort au natif de Vernon. « Il nous a bien aidés, il a fait une bonne entrée, rapide, vertical, bon dans les un contre un... C'est ce qu'on lui demande. C'est un joueur comme les autres, engagé dans la cause, pour atteindre nos objectifs cette saison », a assuré Xavi. Pour rappel, Dembélé avait rejoint le Barça en août 2017 contre un chèque de 140 millions d’euros. Affaire à suivre donc pour le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé...