ASSE Mercato : Saint-Etienne va se séparer de l'un de ses hommes forts

Publié par Thomas le 15 février 2022 à 11:46

Auteur d'un mercato hivernal ambitieux, l' ASSE réalise désormais un dégraissage important de son effectif. Après Stefan Bajic, un autre départ se précise.

ASSE Mercato : Sainté va se séparer de son recruteur

Encore euphorique de sa victoire contre le voisin clermontois, l’AS Saint-Etienne peut remercier un mercato cet hiver en grandes pompes, qui aura vu débarquer pas moins de 7 recrues à des postes clés. Si l’on pensait le marché des transferts bel et bien clos, le club ligérien a tout de même continué à parfaire son effectif en se délestant de son jeune gardien Stefan Bajic, qui la semaine dernière a rallié le Pau FC en tant que joker médical. Seulement, l’ancien international U19 n’est pas le seul Stéphanois qui devrait faire ses valises de la Loire en février.

Comme l’avance le journal L’Équipe, l’ ASSE souhaite se séparer de son directeur du recrutement, Jean-Luc Busine, au club depuis mai 2020. Arrivé sous l’impulsion de Xavier Thuilot, l’ancien défenseur central n’aurait pas convaincu les dirigeants stéphanois lors des derniers mercato entrepris par sa cellule de recrutement. Doté de peu de moyens ces dernières années à cause d’une crise financière importante à Sainté, Busine a brillé " par son absence à Saint-Etienne ", ne réalisant que des prêts de joueurs peu connus et souvent décevants comme Ignacio Ramirez (véritable flop recruté l’été dernier qui a quitté la Loire cet hiver) ou encore plus récemment Enzo Crivelli, dont la condition physique laissait présager une absence longue durée, qui a été officialisé par le club cette semaine.

Selon le quotidien sportif, l’ ASSE devrait acter la résiliation de contrat à l’amiable de son directeur de recrutement en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine. En guise de remplacement, l’AS Saint-Etienne évalue l’idée d’une solution interne ou alors d’externaliser le recrutement du club l’année prochaine. Pour rappel, il y a quelques semaines, c’est Romain Barqqui avait quitté le Verts juste après le mercato hivernal. Le recruteur avait rejoint Wolverhampton en Premier League après cinq saisons à Saint-Etienne.