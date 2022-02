ASSE Mercato : Mauvaise nouvelle pour une recrue de Dupraz

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 09:44

Recrue estivale de l’ ASSE, Enzo Crivelli n’a toujours pas joué avec son nouveau club. Et les nouvelles ne sont pas pour l’attaquant arrivé de Turquie.

ASSE : Enzo Crivelli a rechuté pour plusieurs semaines !

Enzo Crivelli, le grand attaquant débarqué à l' ASSE le dernier jour du mercato hivernal, en provenance de Basaksehir d’Istanbul, n’est toujours pas disponible. Engagé par l’AS Saint-Étienne, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, mais avec une option d’achat, il trainait une lésion à l'adducteur à son arrivée. Alors que le coach Pascal Dupraz espérait sa guérison rapide, afin de renforcer son attaque, L’Équipe apprend que l’avant-centre de 27 ans ne jouera pas de sitôt. ''Il ne devrait finalement pas pouvoir débuter avec les Verts avant le début du mois de mars'', d’après les informations du quotidien sportif.

En effet, Enzo Crivelli était en phase de réathlétisation depuis sa signature officielle à l’ ASSE le 31 janvier dernier. « Mais il vient de rechuter lors d'un entraînement, toujours au niveau de l'adducteur », à en croit la source. Le retour de la recrue stéphanoise est espéré lors de la venue du FC Metz au Stade Geoffroy-Guichard, le 6 mars (13h), lors de la 27e journée de Ligue 1. Après avoir manqué les deux matchs remportés par l’ ASSE aux dépens du Montpellier HSC (3-1) et de Clermont Foot (2-1), il devrait être absent contre le RC Strasbourg le 20 février et face au PSG, le 26 février à Paris.

Le cas Anthony Modeste en 2021

Il faut rappeler que l’ ASSE a connu pareil cas, lors du prêt d'Anthony Modeste en janvier 2021. L’attaquant français était arrivé du FC Colongne (en Bundesliga) pour six mois, mais n’avait joué que 8 bouts de matchs en Ligue 1 sous le maillot des Verts. Et pour cause, il était gêné par une pubalgie. Il avait ainsi manqué les 8 deniers matchs de la saison, alors qu’il avait été recruté justement pour sauver les Verts dans la dernière ligne droite du championnat. Finalement, l’ ASSE s’était maintenue en Ligue 1 en finissant à la 11e place, mais sans l'aide d'Anthony Modeste.