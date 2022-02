ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne acte un départ important !

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 16:15

Tonitruant cet hiver en matière de signatures, l'AS Saint-Etienne a aussi œuvré dans le sens des départs. Ce mardi, l' ASSE a officialisé un gros départ.

ASSE Mercato : Wolverhampton frappe un joli coup dans la Loire

C’est officiel, le mercato hivernal s’est clos lundi soir à 23h59. Si certaines équipes se sont montrées discrètes, pour l’AS Saint-Etienne, le mois de janvier aura été fructueux. Le club ligérien peut se targuer d’avoir enrôler pas moins de 7 joueurs de haut niveau cet hiver, dont certains internationaux comme Eliaquim Mangala, Sada Thioub ou encore plus récemment Falaye Sacko, arrivé en prêt de 6 mois dans les dernières heures du mercato.

Le marché des transferts aura aussi permis à Pascal Dupraz de dégraisser et offrir une porte de sortie à certains joueurs jugés indésirables. On pense notamment à Alpha Sissoko parti rallier l'US Quevilly-Rouen (Ligue 2) ou encore Jean-Philippe Krasso prêté à l’AC Ajaccio (Ligue 2). Néanmoins, les Verts ont acté ce mardi un départ pour le moins inattendu qui pourrait impacter les futurs mercato stéphanois.

Sur ses réseaux, l’ ASSE a officialisé le départ de son recruteur Romain Barq, qui rejoindra les rangs de Wolverhampton en tant que " France Lead Scout ". Son départ fait suite à celui de Julien Cordonnier il y a quelques mois. À l’AS Saint-Etienne depuis cinq saisons, Romain Barq laissera sans nul doute un vide palpable au sein de la cellule de recrutement.

Quel 11 type de Dupraz cette année ?

Le retour de la CAN de Wahbi Khazri et les signatures récentes de nombreux renforts laissent entrevoir une nouvelle compo à Pascal Dupraz pour la deuxième partie de saison. Si certaines recrues comme Paul Bernardoni semblent déjà avoir fait leur trou dans l’effectif, d’autres devraient connaître leur première titularisation contre Montpellier, c’est le cas notamment d'Eliaquim Mangala et Falaye Sacko.

Si l’ ASSE dispose de toutes ses forces vives, sa compo idéale pourrait ainsi ressembler à celle-ci :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : M. Trauco, T. Kolodziejczak, E. Mangala, M. Nadé, F. Sacko

Milieux de terrain : Y. Neyou, M. Camara, R. Boudebouz

Attaquants : W. Khazri, E. Crivelli