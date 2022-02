ASSE Mercato : Révélation de taille sur le départ d’un espoir

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 06:10

Entraîneur de Pau, Didier Tholot s’est livré sur la signature de son nouveau portier Stefan Bajic arrivé, de l’ ASSE comme joker.

Mercato ASSE : Les confidences de Tholot sur la signature de Bajic

Avec sept recrutements et trois départs, l’AS Saint-Étienne a connu un mercato hivernal plus agité. Comme Jean-Philippe Krasso et Alpha Sissoko, Stefan Bajic a débarqué en Ligue 2 cet hiver. Le portier n’a pas attendu la fin de son contrat pour quitter l’ ASSE. Comme il le confiait récemment à La République des Pyrénées, ce départ de Saint-Étienne lui a été salvateur. Le gardien de 20 ans souhaite retrouver un temps de jeu considérable. Raison pour laquelle il a sauté sur l’occasion lorsque Pau a manifesté son intérêt. Libéré de son contrat par l’ ASSE, Stefan Bajic s’est engagé pour le reste de la saison avec le club de D2. Il a été recruté en tant que joker médical suite à la blessure d’Alexandre Olliero.

Comme le révèle Didier Tholot, Bajic a fait des sacrifices pour rejoindre le pensionnaire de Ligue 2. « Stefan est un joueur qui était en fin de contrat à Saint-Etienne. Il a été capable de faire des efforts pour venir à Pau, ça démontre la qualité de son état d’esprit. La qualité du joueur, on la connaît », a salué le coach palois.

Première réussie pour Stefan Bajic avec Pau

Satisfait de la signature de Stefan Bajic, Didier Tholot a décidé de lancer sa dernière recrue ce samedi. Le portier formé à l’AS Saint-Étienne a d’ailleurs réussi ses débuts en gardant sa cage inviolée. Pau s’est imposé à Dijon sur le plus petit des scores grâce à Erwin Koffi. Pau occupe la 9e place du championnat. Son entraîneur ne veut pas mettre davantage de pression sur le jeune portier à qu’il compte « laisser du temps ».