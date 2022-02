PSG-Real : Après sa masterclass, Mbappé parti pour prolonger !

Publié par Thomas le 16 février 2022 à 14:06

À quelques mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait décider de ne pas rejoindre le Real Madrid, au moins pour cet été.

PSG Mercato : L’espoir renaît pour Paris avec Mbappé

Impressionnant, voilà un adjectif qui caractérise Kylian Mbappé depuis ses débuts précoces à l’AS Monaco et qui n’a jamais été aussi juste aujourd’hui, au lendemain d’une prestation XXL contre le Real Madrid. Une rencontre si particulière pour le génie français, où le contexte mercato entre le PSG et les Merengues aurait pu le déboussoler. Il n’en fut rien, bien au contraire, l’attaquant de 23 ans a fait sensation au Parc des Princes ce mardi, mettant constamment le feu dans la défense madrilène, les punissant d’un but dont seul lui a le secret dans les dernières secondes de la rencontre.

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle, le Bondynois est attendu depuis plusieurs mois au Real Madrid, où Florentino Pérez remue ciel et terre pour boucler son arrivée en 2022. Un transfert quasi acté l’été dernier, qui pourrait bien déchanter, pour le plus grand bonheur des supporters Rouge et Bleu. " Je suis heureux d'être un joueur du PSG. Je vais tout donner pour la qualification. La qualification est bien partie, mais ce n'est pas fini ", avait déclaré l’ancien monégasque juste après la victoire parisienne. Toujours focus sur sa saison, l'attaquant parisien laisse les rumeurs mercato pour plus tard. Néanmoins, le joueur semblerait moins sûr de vouloir rejoindre son ami Karim Benzema au Real cet été.

Comme le dévoile Sport ce mercredi, l’entourage de Kylian Mbappé assure n’avoir toujours rien signé ni conclu d’accord avec le Real Madrid. L’attaquant du Paris Saint-Germain serait même, selon la source, de moins en moins convaincu par le projet du club espagnol. " L’entourage de Mbappé assure ne rien avoir signé pour le moment y se poserait des questions quant au projet des Blancos (Madrid) ", déclare le journaliste Lluis Miguel Sanz dans le média espagnol.

Vers une prolongation d’un an au PSG

La ferveur des supporters parisiens envers l’attaquant tricolore pourrait bien pousser ce dernier à prolonger d’une saison supplémentaire dans la capitale, il est indéniable que son nom scandé par toute la foule mardi soir après son but ait eu un impact. Un titre de champion d’Europe avec Paris à la fin de la saison accentuerait encore plus la tendance d’une prolongation. La piètre prestation madrilène au Parc pourrait également faire réfléchir à deux fois le joueur à quitter Paris dès cet été. Il y a quelques mois, la mère de Mbappé évoquait des négociations entre son fils et le PSG pour une prolongation d’une saison, une option qui semble bien plus probable à l’heure actuelle qu’au début de saison, les supporters parisiens peuvent donc garder espoir.