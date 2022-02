PSG Mercato : Real, nouvelle confirmation de taille pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 19:16

À quelques heures du choc entre le PSG et le Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé est encore évoqué par les médias. Il aurait scellé son futur.

L’avenir de Mbappé sera au Real Madrid

Débarqué en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé court allègrement vers la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le club de la capitale, l’international tricolore de 23 ans s’apprêterait plus que jamais à réaliser son rêve d’enfance en rejoignant le Real Madrid. Une tendance confirmée par le journaliste espagnol Daniel Cayetano lors d’une interview accordée à TMW.

« Les négociations l'été dernier et le non-renouvellement - du moins jusqu'à présent - du contrat expirant avec le Paris Saint-Germain sont des signes clairs, qui indiquent que l'avenir de Mbappé sera au Real Madrid. Son rêve a toujours été cela. Kylian sait qu'à Madrid, il aura plus de chances de remporter le Ballon d'Or et aussi la Ligue des Champions, devenant une légende du football mondial », a confié le journaliste du média Bernabeu Digital. Cependant, d’autres sources assurent que le Paris Saint-Germain ne s’avoue pas encore vaincu dans ce dossier.

Le PSG tente de convaincre Kylian Mbappé

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe rapporte que les négociations ont repris entre la direction du Paris Saint-Germain et les représentants de Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de contrat. Alors que le divorce semblait consommé entre les deux parties l’été dernier, les discussions auraient repris de plus belle.

Le Champion du monde 2018 n’excluant plus désormais la possibilité de rester un ou deux ans de plus dans la capitale. Même si la première option du joueur reste un départ libre à l’issue de la saison. En Angleterre, The Athletic renchérit pour dire que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar seraient disposés à mettre le club en faillite afin de convaincre l’ancien avant-centre de l’AS Monaco de rester à Paris.

Affaire à suivre donc…