Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti proche d'être viré !

Publié par Thomas le 16 février 2022 à 11:26

Après la triste prestation du Real Madrid contre le PSG en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti pourrait connaître ses derniers mois en Espagne.

Real Madrid Mercato : Ancelotti sur la sellette

Rares ont été les fois où le Real Madrid a autant pris l’eau durant une rencontre. Totalement dépassés dans tous les secteurs de jeu, les Merengues ont offert une piètre prestation ce mardi contre un Paris Saint-Germain étincelant. En témoignent les statistiques du match, où le Real n’aura effectué que 3 tirs durant la rencontre, dont aucune frappe cadrée, son pire total depuis 2003/2004. Si beaucoup de joueurs madrilènes ont été pointés du doigt par les observateurs, comme Dani Carvajal ou encore Marco Asensio, pour beaucoup de supporters, le grand responsable de ce fiasco se nomme Carlo Ancelotti.

Le successeur de Zinédine Zidane ne fait plus l’unanimité en interne, notamment auprès de Florentino Pérez. Si la saison du Real Madrid est plus que satisfaisante, notamment en Liga, les récentes contre-performances du club espagnol pousseraient le mythique président madrilène à envisager un départ du coach italien cet été. Selon le média Sport, la direction du Real pense que la méthode d’Ancelotti ne fonctionne plus comme au début de saison et qu’un changement de tacticien serait de bon augure pour la suite, notamment en vue du mercato faramineux que prévoit Florentino Pérez cet été.

L’ancien coach du PSG reste sur 4 matchs sans victoire dont deux défaites lors des cinq dernières rencontres avec le Real Madrid. Si son système de jeu a agréablement surpris les observateurs en première partie de saison, la récente blessure de Karim Benzema n’a fait que mettre en lumière les carences de l’effectif merengue et sa dépendance à l’international français.

Le match retour déterminant pour Ancelotti

Si aucune décision n’est pour l’instant prise au sein du club sur l’avenir de l'entraîneur de 62 ans, il est fort probable que la rencontre au Santiago Bernabeu contre le PSG scelle le sort de ce dernier. Méconnaissable au Parc des Princes lors de ce match aller, le Real Madrid est attendu au tournant le 9 mars prochain, où un faux pas de leur part condamnerait le sort de Carlo Ancelotti, qui terminerait alors la saison avant de prendre la porte cet été.