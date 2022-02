ES Troyes AC Mercato : Une recrue estivale mise à pied

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 20:16

Dans un communiqué officiel, l’ ES Troyes AC a fait savoir que l’une de ses recrues de l’été a été écartée, en attendant de décider de son sort.

ES Troyes AC : Gerson Rodrigues mis à pied à titre conservatoire

« L’ ES Troyes AC annonce que Gerson Rodrigues est mis à pied à titre conservatoire, à compter de ce jour (mercredi). Le club communiquera ultérieurement sur la situation», lit-on dans le communiqué officiel du club promu en Ligue 1 cette saison, sur son site internet. Que reproche l’ ESTAC à sa recrue hivernale ? Aucune précision de la part de la direction du club aubois sur les raisons de sa décision.

Cependant, il faut noter que l’ailier gauche, arrivé à l’ ES Troyes AC en provenance du Dynamo Kiev (Ukraine), le dernier jour du mercato d’été 2021, ne satisfait pas les attentes du staff technique et des dirigeants troyens. Les supporters lui en veulent d’ailleurs, car il n’est pas décisif depuis son arrivée dans l’Aube. En 12 apparitions en Ligue 1 (pour 9 titularisations), Gerson Rodrigues a marqué un seul but et a délivré une passe décisive. Pas assez pour se faire adopter par le public du Stade de l’Aube.

Vers la résiliation du prêt de l'ailier à l' ESTAC ?

Vu l’insuffisance du rendement de l'international luxembourgeois (41 sélections, 10 buts), il est possible que son contrat soit résilié avant la fin de l’exercice 2021-2022. Pour rappel, le prêt de l'attaquant de 26 ans est payant et assorti d'une option d'achat. L' ESTAC a déboursé 1 M€ pour le faire venir à Troyes le 31 août dernier.

Promu en Ligue 1 en mai 2021, le club présidé par Aymeric Magne est menacé de relégation en Ligue 2. Il pointe à la 16e place de L1 après 24 journées, mais n'a qu'un petit point de plus que Bordeaux (20e) et le FC Metz (19e) et le même nombre de points (21) que le FC Lorient (18e) et l'ASSE (17e). Pour remonter au classement, le board troyen a limogé son entraîneur Laurent Batlles au profit de Bruno Irles, le 3 janvier dernier.