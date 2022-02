ESTAC Mercato : Irles apprécie le marché hivernal de Troyes

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 22:53

L’ ESTAC a enregistré trois renforts le dernier jour du mercato d’hiver. Bruno Irles s’en réjouit et annonce la couleur pour la suite de la saison.

ESTAC : Bruno Irles, satisfait du mercato troyen

Classé 16e de Ligue 1 avec seulement 3 points d’avance sur la lanterne rouge (ASSE), l’ ESTAC est menacé de relégation. Et pour éviter de redescendre en Ligue 2, le club aubois s’est renforcé pendant le mercato d’hiver. Trois joueurs ont rejoint l’équipe de Bruno Irles dans les derniers instants du marché des transferts de janvier. Ce sont : Iké Ugbo (attaquant, 23 ans), Lebo Mothiba (avant-centre, 26 ans) et Luka Ilic (milieu offensif, 22 ans). Ces renforts ont été présentés ce vendredi en conférence de presse, avant le match de l’ES Troyes AC contre le Stade Brestois, dimanche (15h), lors de la 24e journée de Ligue 1, au Stade Francis-Le Blé.

Bruno Irles est heureux de l’arrivée de nouveaux joueurs mis à sa disposition par la direction troyenne, afin de lui permettre d’assurer le maintien du club dans l’élite. « La direction du club a répondu aux attentes et ce mercato nous permet de compléter notre effectif », s’est-il réjoui en conférence de presse. « J’ai le choix aujourd'hui pour composer mon équipe et c'est un réel atout. Les joueurs arrivés sont prêts à nous aider. Lebo Mothiba a déjà joué face au FC Metz », a indiqué le nouvel entraîneur de l’ ESTAC.

Le gros défi du nouveau coach de l'ES Troyes AC

Il reste maintenant à Bruno Irles de composer la meilleure équipe possible et de tirer le meilleur de ses joueurs pour atteindre l’objectif du club. « Je vais apprendre à connaître mes nouveaux joueurs. J'avais déjà bien étudié leurs profils. Maintenant, je dois préparer la suite du championnat avec mon effectif et me projeter sur les prochaines échéances », a-t-il annoncé. Il faut noter que Bruno Irles a été nommé patron du staff technique de l' ESTAC, le 3 janvier 2022, en remplacement de Laurent Batlles, limogé.