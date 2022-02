PSG Mercato : Henry annonce une douloureuse nouvelle après le Real

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 17:57

Auteur d’une prestation XXL face au Real Madrid, Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG. Thierry Henry s’est prononcé sur son avenir.

La folle réaction de Thierry Henry après le but de Mbappé

Si les médias espagnols l’annoncent régulièrement au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé a offert une prestation exceptionnelle, mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’un but somptueux dans les derniers instants de la rencontre, le joueur de 23 ans a réussi un exploit personnel qui a rendu fou son compatriote Thierry Henry sur le plateau de la chaîne anglaise CBS Sports. L’ancien international français a hurlé de joie tel un fervent supporter du Paris Saint-Germain pour fêter le but de l’ancien Monégasque.

« Peu de joueurs peuvent me faire sauter de mon canapé ou crier comme vous l’avez vu. C’est ce que tu veux voir quand tu regardes un match à la télé, un joueur qui débloque des situations, un joueur qui provoque en un contre un. Souvent, on entend les joueurs dire où il faut jouer là, faire tourner le ballon ici. Mais quid de l’instinct, du dribble ? Laissez-le jouer, laissez-nous en profiter ! Quelle soirée, quel but, et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier ! », a déclaré Thierry Henry sur le plateau de la chaîne britannique. Après cet hommage, l’ancien attaquant d’Arsenal s’est prononcé sur l’avenir du numéro 7 parisien.

PSG Mercato : Thierry Henry annonce le départ de Mbappé

Consultant pour CBS Sports, Thierry Henry est revenu sur l’avenir de Kylian Mbappé. Si RMC Sport et d’autres sources assurent que les discussions se poursuivent entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé, Thierry Henry est tout aussi pessimiste que le journal Le Parisien sur une éventuelle prolongation du jeune Bondynois. Mais pour l'ancien avant-centre des Gunners, la partie est déjà perdue pour le club de la capitale.

« En tant que Français, j'aimerais qu'il reste en Ligue 1. Mais s'ils voulaient blinder Mbappé, ils auraient dû le faire il y a deux ans. Ils ne lui ont pas montré cet amour à l'époque. Maintenant, une autre équipe l'a fait. On ne sait pas encore laquelle. Mais je ne pense pas qu'il va rester au PSG », a commenté le champion du monde 1998 pour le média britannique. Mbappé a déjà annoncé qu’il ne prendra sa décision qu’à l’issue de la saison.