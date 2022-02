PSG Mercato : Le Real prépare son retrait du dossier Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 07:03

La dernière offre du PSG serait sur le point de faire mouche pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid préparerait même son retrait de ce dossier.

Une offre du PSG « impossible à refuser » pour Mbappé

Le Paris Saint-Germain tient absolument à conserver Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale ne compte pas pour autant laisser filer son joyau français. Et ce jeudi, le journal anglais The Independant révèle que les négociations en interne entre les dirigeants parisiens et le clan Mbappé se poursuivent.

Le média britannique assure que pour convaincre son joueur, le club de la capitale lui proposerait une offre « impossible à refuser », faisant de lui le joueur le mieux rémunéré de la planète. La publication anglaise parle d’un salaire annuel de 1,2 million d’euros par semaine, soit 62 millions d’euros par saison. Et Mbappé étudierait en ce moment cette nouvelle offre de sa direction. Si rien n’est encore signé entre les deux parties, cette dernière tentative du PSG serait de nature à décourager le Real Madrid qui préparerait déjà un plan B à Mbappé.

Mbappé en plein doute, le Real met le paquet sur Haaland

Selon les derniers échos venant d’Espagne, Kylian Mbappé aurait pris sa décision et devrait rejoindre le Real Madrid à partir de la saison prochaine. Mais si l’ancien avant-centre de l’AS Monaco venait finalement à choisir de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, Florentino Pérez et les siens auraient d’ores et déjà trouvé un plan B en la personne d’Erling Haaland.

En effet, le quotidien Sport explique que « le Real Madrid a déjà présenté son offre stratosphérique pour Erling Haaland, afin de doubler le Barça et Manchester City. L’idée est de le faire signer maintenant et de ne pas le laisser à Dortmund comme on le laisse entendre en Allemagne. » Le journaliste espagnol Lluís Miguelsanz confirme donc que si Mbappé ne vient pas cet été, le Real Madrid serait prêt à investir 150 millions d’euros pour recruter l’international norvégien de 21 ans.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Haaland dispose d’une clause libératoire activable l’été prochain contre un chèque compris entre 75 et 90 millions d’euros et des bonus à la signature pouvant porter son transfert à 150 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…