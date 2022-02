PSG Mercato : Real, Barça, City, Erling Haaland a fait son choix

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2022 à 09:15

Annoncé dans les plans du PSG, Real Madrid, Barça et Manchester City, Erling Haaland a déjà tranché en cas de départ du Borussia Dortmund.

Le père d'Erling Haaland a déjà choisi le club de son fils

D’après les informations de Foot Mercato, alors que Kylian Mbappé continue d’entretenir le flou sur son avenir, le Paris Saint-Germain a fait d’Erling Haaland sa priorité pour remplacer son numéro 7. Toutefois, les dirigeants parisiens pourraient être contraints de revoir leurs plans dans ce dossier.

En effet, selon les renseignements recueillis par le journal espagnol AS, le père du buteur du Borussia Dortmund, très impliqué dans la carrière de son fils, aurait d’ores et déjà tranché pour sa prochaine destination. Le média ibérique explique notamment qu’Alf-Inge Haaland, après plusieurs mois de réflexion et en prenant en compte plusieurs paramètres, serait venu à la conclusion que le meilleur endroit pour la suite de la carrière de son fils était le Real Madrid.

Certain de son choix, l’international polonais de 21 ans ne rate pas un seul match de l’équipe de Carlo Ancelotti afin d’étudier déjà le système utilisé par l’entraîneur italien. Malgré l’intérêt du Paris SG, du FC Barcelone et de Manchester City, Haaland a fait son choix et semble de plus en plus se diriger vers un transfert au Real Madrid à l’issue de la saison. D’ailleurs, le PSG n’avait aucune chance dans ce dossier.

Le PSG pas dans les favoris pour Erling Haaland ?

À en croire le quotidien El Nacional, Erling Haaland attend désormais l’ouverture des négociations entre la direction du Real Madrid et son agent Mino Raiola pour commencer à envisager sa future vie dans la capitale espagnole. Et selon Mundo Deportivo, l'élimination du Real Madrid à Bilbao, jeudi en Coupe du Roi (1-0), aurait convaincu Florentino Pérez d'accélérer dans le dossier Erling Haaland, même si Kylian Mbappé fait toujours office de priorité.

En cas d’échec de cette piste, le numéro 9 du Borussia Dortmund privilégierait l’option du FC Barcelone, avec un projet sportif aussi plaisant que celui des Merengues. Et s’il ne peut pas aller en Espagne, l’ancien avant-centre du RB Salzbourg pourrait rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Dans le viseur des plus grands clubs européens, le natif de Leeds accorderait donc sa préférence à une arrivée en Liga. Seulement, Ruud Gullit, ancien international néerlandais, n'y croit pas et le voit plutôt en Angleterre.

« Je le vois en Angleterre, mais je pense qu'il n'ira pas à Manchester United. City pourrait le faire avec Pep Guardiola. Mais Jürgen Klopp et Liverpool seraient aussi géniaux. Ce que Jürgen a fait avec ce club est incroyable. Cela convient à Haaland, c'est son style. En Espagne, seul le Real Madrid est une option. Ce sont les trois clubs qui concourront pour Erling », a expliqué l’ancien attaquant de l’AC Milan pour Marca.

Pour Ruud Gullit, seuls trois clubs au monde peuvent accueillir le Cyborg norvégien et le Paris Saint-Germain n’en fait pas partie.