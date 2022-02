PSG : Une grosse info effroyable tombe pour Neymar avant Nantes !

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2022 à 13:37

Neymar va enchaîner contre le FC Nantes, ce samedi, à La Beaujoire. Avant ce match, une grosse révélation est tombée pour l'attaquant du PSG.

Une blessure plus grave que prévue pour Neymar Jr

Après plus de deux mois d’indisponibilité suite à une grave blessure à Saint-Étienne, le 28 novembre dernier, Neymar Jr a fait son retour sur les terrains face au Real Madrid, mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’une entrée en jeu rassurante, la star brésilienne va enchaîner ce samedi sur la pelouse du FC Nantes, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

À quelques heures de ce match contre les Canaris, le journal L’Équipe a fait une effroyable révélation sur la blessure de l’ailier du Paris Saint-Germain. En effet, dans le quotidien sportif, l’entourage de l’ancien milieu offensif du FC Barcelone donne la raison pour laquelle le protégé de Mauricio Pochettino a mis plus de temps pour revenir à la compétition.

« C’est plus grave que ce qui a été dit. En plus du ligament touché, il y avait une petite fracture », a notamment confié un membre de la famille Neymar. Autrement dit, le coéquipier de Kylian Mbappé n’a pas voulu se précipiter et a pris le temps qu’il fallait pour mieux se soigner avec l’aide d’un physiothérapeute et son préparateur physique. Désormais de retour sur les terrains, le joueur de 30 ans s’est fixé un objectif clair pour les mois à venir.

Neymar donne tout pour être au top avec le PSG pour le reste de la saison

Entré en jeu à la 73e minute de jeu contre le Real Madrid, Neymar a montré qu’il est en forme, avec notamment la passe décisive du but victorieux pour Kylian Mbappé. L’enfant de Mogi das Cruzes aurait même avoué à ses partenaires qu’il se sentait apte à jouer 1 heure face aux hommes de Carlo Ancelotti. Mais son entraîneur a choisi de le laisser sur le banc pour le faire entrer en cours de match.

Le média Goal révèle toutefois que Pochettino aurait envisagé de titulariser son numéro 10 « dont le travail de rééducation de sa cheville droite a été salué en interne. » À la veille du huitième de finale aller de LDC contre les Merengues, un proche de l’ex-Barcelonais a confié à Goal que sa cheville avait retrouvé une belle partie de son élasticité.

Toujours selon la même source, le préparateur physique de Neymar, Ricardo Rosa, « s’efforce toujours de faire en sorte que les pics de forme et de performance physique se situent aux périodes les plus importantes de l’année. C’est-à-dire durant la seconde partie de saison », assure le média sportif. En définitive, de retour après trois mois d’absence, le partenaire de Lionel Messi veut être l’un des hommes forts de la seconde moitié de saison du Paris Saint-Germain.