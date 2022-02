Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 19:25

La violence s’est invitée en marge du match Canet-OL en Coupe Gambardella. Un jeune supporter arborant le maillot de l’OM s’est fait lyncher par des supporters lyonnais.

OL : Des supporters lyonnais lynchent un jeune fan de l’ OM

Une fin de match qui tourne au vinaigre. Ce dimanche, le Canet Roussillon FC affrontait l’Olympique Lyonnais en huitième de finale de Coupe Gambardella, une compétition réservée au moins de 19 ans. Si les jeunes Canétois espéraient réaliser l’espoir face aux Lyonnais, le miracle n’a pas eu lieu. Car ce sont les Lyonnais qui se sont finalement s'imposés (2-0) et sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

Cette rencontre se déroulait jusque-là dans une ambiance bon enfant. La preuve, un match improvisé entre les ultras lyonnais et les enfants supporters de Canet RFC, s’est déroulé à la mi-temps dans une atmosphère amicale et saine. Mais la fin du match a pris une tournure effroyable. Un jeune de 17 ans, qui portait un maillot de l’ OM, a été violemment pris à partie par des ultras lyonnais. Ses effets personnels lui ont été dérobés par les agresseurs. Le site du club canétois confirme le lynchage du mineur par les supporters lyonnais sur son compte Twitter et compte porter plainte contre les agresseurs.

Des plaintes contre les auteurs de cet acte

« Une belle image ternie par le lynchage d’un de nos supporters mineurs à la fin du match par votre groupe de supporter. Notre club ne peut tolérer de tels agissements et plusieurs plaintes seront très vite déposées », peut-on lire dans le communiqué du club. La victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été conduite à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors de la réception de l’ OM au Groupama Stadium, voici une nouvelle affaire qui vient encore ternir les images des supporters lyonnais.