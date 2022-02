PSG Mercato : Le Real apporte une importante précision pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 11:09

Le Real Madrid presserait Kylian Mbappé afin qu’il quitte le PSG cet été ou qu’il oublie son offre. Le club espagnol a évoqué cette rumeur.

Cet été ou jamais pour Kylian Mbappé et le Real Madrid

Le journal britannique The Times a dernièrement révélé qu’après le Paris Saint-Germain, le Real Madrid aurait lancé un énorme avertissement à Kylian Mbappé. Le média anglais explique qu’avec la dernière offre démentielle d’un salaire de 1,2 million d’euros hebdomadaire formulé par le PSG, et l’implication des plus hautes autorités françaises dans l’avenir du champion du monde 2018, le club madrilène aurait prévenu le joueur de 23 ans que son rêve de rejoindre son compatriote Karim Benzema « resterait inachevé s’il revenait sur son accord informel pour rejoindre le club cet été ».

Après avoir parlé avec un membre de la direction des Merengues, le journal britannique titre sur sa Une : « Notre offre de transfert ne sera pas là éternellement », pour traduire la pensée du leader de Liga dans ce dossier. De plus en plus inquiet par la tournure que prend cette affaire, Florentino Pérez et les siens aimeraient rapidement transformer l’accord de principe avec Mbappé en contrat officiel. Sauf que le Real Madrid ne se reconnait pas dans cette information venue du Royaume-Uni.

PSG Mercato : Le Real dément toute pression supplémentaire à Mbappé

Face à la nouvelle offre de contrat du Paris Saint-Germain, considérée comme « loin des conditions financières possibles du côté du Real Madrid », Kylian Mbappé aurait été mis en garde par les décideurs madrilènes. Déterminé à accueillir l’international français en tant que joueur du PSG au Mondial 2022, le Qatar aurait expressément demandé à Nasser Al-Khelaïfi de tout mettre en oeuvre afin de conserver le trio Messi-Neymar-Mbappé en vue de la prochaine Coupe du Monde, précise Eurosport.

Mais d’après Goal UK, la Maison Blanche garde son calme et reste sereine quant à l’arrivée du natif de Bondy. Se basant sur la parole de l’ex-Monégasque, même si rien n’est encore signé entre les deux parties, la formation de Carlo Ancelotti est plutôt optimiste dans ce dossier. Le quotidien Marca indique donc que « le Real nie toute pression : il en a déjà assez. Il ne reconnait pas l’accord, mais il transmet la tranquillité et la confiance que tout portera ses fruits. La présence à l’horizon de Haaland n’a rien à voir avec Mbappé. Avec le Norvégien, l’histoire est une autre parce qu’il n’a pas décidé, ce que l’attaquant du PSG a fait », explique le média madrilène.