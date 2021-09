PSG Mercato : Le message de Carlo Ancelotti à Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 09:05

Le feuilleton Kylian Mbappé a tenu en haleine la planète foot dans les derniers jours du mercato estival. Annoncé au Real Madrid, l’attaquant de 22 ans est resté au Paris Saint-Germain. Entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti a adressé un message au joueur du PSG.

Carlo Ancelotti clôt le feuilleton Mbappé

Malgré son refus de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, le Paris Saint-Germain a retenu Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans espérait un transfert au Real Madrid cet été. Malgré les propositions colossales du club espagnol, l’exécutif parisien s’est montré ferme au sujet de l’ancien monégasque. Du côté de Madrid, on veut oublier cette désillusion. Entraîneur du Real, Carlo Ancelotti a envoyé un message à Mbappé. « Non, pas de déception. Bien sûr, c’est un grand joueur, mais il est resté au PSG. Nous lui souhaitons le meilleur et nous pensons à notre équipe et à nos joueurs », a lancé le technicien italien en conférence de presse avant le match contre le Celta Vigo ce dimanche.

Le Real toujours aux aguets pour Kylian Mbappé

Débouté par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid espère toujours recruter Kylian Mbappé. Cette fois, l’avant-centre pourrait rejoindre le club espagnol gratuitement. Si sa situation contractuelle reste inchangée, il peut s’engager dès janvier avec le club de son choix en vue d’un transfert en tant qu’agent libre l’été prochain. Raison pour laquelle la menace du Real Madrid reste pesante. Les Madrilènes espèrent signer le natif de Bondy à zéro euro. En attendant une signature de Mbappé, Carlo Ancelotti se dit satisfait de son effectif actuel. « Nous avons une équipe très forte qui peut faire beaucoup de choses cette année », a noté l’entraîneur madrilène. Avant de croiser le fer avec le Celta Vigo, les Merengues pointent à la 2e place de La Liga après trois journées.