OM Mercato : Un grand attaquant confirme pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 14:39

Lors du dernier mercato hivernal, l’ OM aurait pu accueillir un attaquant au nom ronflant. Les dirigeants marseillais ont bien tenté de détourner Pierre-Emerick Aubameyang du Barça.

Pierre-Emerick Aubameyang tenait manifestement à rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Et les dirigeants catalans ont bien fait de ne pas traîner pour boucler sa signature en provenance d’Arsenal. Car l’international gabonais était très courtisé sur le marché des transferts. En France, deux grands clubs ont tenté de le détourner de son destin barcelonais. Outre le Paris Saint-Germain, l’ OM était très intéressé par les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Et l’intérêt de l’Olympique de Marseille n’était pas dénué de sens.

Le président Pablo Longoria a encore démontré cet hiver qu’il savait dénicher de belles affaires à prix réduit. Le dirigeant de l’Olympique de Marseille aurait ainsi approché l’entourage de l’ancien Stéphanois en vue d’un éventuel transfert. La presse britannique révélait même que l’ OM avait formulé une première offre pour Pierre-Emerick Aubameyang, sans préciser le montant. Interrogé par le journal Sport sur ce point, le buteur gabonais a reconnu avoir reçu des offres en provenance de l’Hexagone. « On a eu des offres d'Italie et de France », a confié le joueur de 32 ans, laissant entendre que plusieurs clubs avaient fait part de leur intérêt pour son transfert.

Aubameyang n’avait d’yeux que pour le Barça

Ainsi, l’Olympique de Marseille n’était pas le seul club positionné sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. D’autres clubs, tels le PSG et l’AC Milan, ont entamé des démarches similaires. Mais lorsque l’offre du FC Barcelone s’est présentée, il était hors de question pour l’avant-centre de tergiverser. « Le Barça, c'est le Barça et on ne peut pas dire non. Le Barça est un grand club, il n'est pas au mieux en ce moment, mais je pense qu'il reviendra bientôt là où il mérite d’être », a-t-il conclu. Même s’il traverse une crise sportive et économique, le FC Barcelone a une nouvelle fois démontré qu’il reste très attrayant.