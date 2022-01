PSG Mercato : OM, Arsenal a livré son verdict pour Aubameyang !

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 11:13

Indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé dans les plans du PSG et de l’OM. Mais il n’a pas encore quitté Londres.

Arsenal fixe sa condition pour Pierre-Emerick Aubameyang

Arrivé en fanfare en janvier 2018 contre un énorme chèque de 63,75 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais persona non grata à Arsenal. En conflit avec ses dirigeants et son entraîneur Mikel Arteta, l’attaquant de 32 ans n’est clairement plus le bienvenu à l’Emirates Stadium. Et à l’instar d’Ousmane Dembélé, l’international gabonais est sommé de quitter le club londonien durant ce mercato hivernal.

Une situation qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille. En quête de renfort offensif pour pousser Mauro Icardi vers la sortie, le PSG serait venu aux renseignements pour Aubameyang. Seul club à pouvoir s’aligner sur le salaire du joueur des Gunners, soit 1,7 million d’euros mensuels, le vice-champion de France en titre souhaiterait s’offrir ses services dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. D’autant que l’ancien buteur de l’ASSE ne dispose plus que d’un an de contrat à Londres.

Toutefois, le média britannique The Athletic précise ces dernières heures que les dirigeants d’Arsenal seraient bel et bien ouverts à un départ de Pierre-Emerick Aubameyang sous la forme d’un prêt, mais seulement après avoir recruté son successeur. Désireux de terminer dans le Top 4 à l’issue de la saison, le club anglais attirer un autre attaquant supplémentaire afin de permettre à son coach de disposer d’une troisième alternative après Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah. Le Paris SG et l’OM vont donc devoir patienter. Mais en attendant, une porte exotique s’ouvre devant le natif de Laval.

PSG, OM Mercato : L’Arabie Saoudite tentée par Aubameyang ?

D’après les révélations de Sky Sport, outre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang intéresse également la Juventus Turin, l’AC Milan, le FC Séville et le FC Barcelone. Tout comme les deux pensionnaires de Ligue 1, ces clubs étrangers ont aussi pris des renseignements sur la situation du joueur formé au FC Rouen.

De son côté, le Times ajoute que les Gunners sont aussi réceptifs aux intérêts du Golfe. En effet, deux écuries d'Arabie Saoudite, Al Nassr et Al Hilal notamment, se seraient aussi manifestées pour obtenir un prêt du Ballon d’Or africain 2015. Et contrairement aux autres courtisans d’Aubameyang, excepté le Paris Saint-Germain, les deux clubs saoudiens seraient disposés à assurer la totalité des revenus de l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund.

Affaire à suivre donc…