Arsenal Mercato : PSG, OM, Pierre-Emerick Aubameyang a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2022 à 09:05

Indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé sur le départ cet hiver. Ciblé par le PSG et l’OM, l’attaquant a tranché pour son avenir.

Mikel Arteta ne veut plus d’Aubameyang à Arsenal

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal lors de ce mercato hivernal. Et selon les indiscrétions recueillies par la chaîne sportive Sky Sports, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se seraient renseignés auprès de la direction des Gunners ainsi que des représentants de l’ancien buteur du Borussia Dortmund.

L’affaire serait toutefois loin d’être bouclée puisque le club londonien aimerait que le club intéressé prenne à sa charge la totalité des émoluments du joueur de 32 ans dans le cadre d’un prêt, soit 1,7 million d’euros par mois. D’ailleurs, Mikel Arteta a ouvertement avoué à demi-mot qu’il ne souhaite plus vraiment revoir Aubameyang dans son collectif.

« Le marché est difficile, il est compliqué. De nouvelles recrues ? Oui, nous essayons certainement. Je ne sais pas si nous pouvons le faire, mais nous verrons . Aubameyang ? Je ne sais pas [s'il s'entraînera à nouveau avec l'équipe]. Nous verrons », a notamment déclaré l’entraîneur d’Arsenal après le match nul de son équipe face à Burnley (0-0). Qu’à cela ne tienne. En cas de départ cet hiver, le Ballon d’Or africain 2015 sait déjà où il veut évoluer.

PSG, OM Mercato : Aubameyang veut rester en Europe

Débarqué en janvier 2018 contre un chèque de 63,75 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus le bienvenu à Arsenal. Une situation que veulent exploiter certains clubs, dont le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, veulent mettre à profit pour tenter de récupérer l’ancien avant-centre de l’AS Saint-Étienne. Un intérêt confirmé par le média britannique The Athletic qui indique l’énorme salaire du joueur compliquerait les choses dans ce dossier.

Toutefois, si les dirigeants d’Arsenal veulent forcément se séparer de lui, Pierre-Emerick Aubameyang ne compte pas quitter l’Europe durant cet hiver. Le natif de Laval ne devrait donc pas rejoindre les rangs d’Al-Hilal qui proposerait pourtant de prendre entièrement en compte son salaire durant la période de son prêt, selon le tabloïd britannique The Athletic. À un an de la fin de son contrat à Arsenal, Aubameyang veut rester en Europe et rejoindre prochainement les rangs d’un top club. Le PSG et l’OM sont donc prévenus.