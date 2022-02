Bordeaux Mercato : Un gros coup tenté avec une star de Chelsea

Publié par ALEXIS le 22 février 2022 à 18:09

Bordeaux est menacé de relégation en Ligue 2. Dans cette période de doute, un ancien joueur de Chelsea confirme une approche des Girondins par le passé.

Bordeaux voulait Joe Cole en même temps que le LOSC

Alors que Bordeaux est actuellement dernier de Ligue 1 et en grande difficulté dans la course au maintien dans l’élite, Joe Cole fait une révélation sut l’intérêt du club au scapulaire. Selon ses confidences dans L’Équipe, les Girondins ont tenté de le recruter à Liverpool à l’été 2011. En effet, le milieu de terrain manquait du temps de jeu chez les Reds et cherchait un club où rebondir, afin de relancer sa carrière. C’est ainsi que le FCGB, mais aussi l’OM et le LOSC avaient montré un intérêt, à en croire l’ancienne star de Chelsea (2003-2010). « Je sortais d'une saison où je n'avais pas beaucoup joué avec Liverpool. J'avais aussi envie d'une nouvelle expérience. Mon agent avait reçu trois offres de France : Marseille, Bordeaux et Lille », a justifié Joe Cole dans le quotidien sportif.

Pourquoi l'Anglais avait choisi le LOSC et non les Girondins ?

La suite est connue. Cest finalement au LOSC qui a fait signer le joueur pour une saison, le 31 août 2011, sous la forme d’un prêt. Mais pourquoi l’ancien joueur des Blues avait repoussé Bordeaux et l’OM. « J’ai regardé des matchs de ces équipes et j'ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. Ensuite, j'ai pris le train et j'ai discuté avec Rudi Garcia (ex-entraineur de Lille OSC en son temps). En sortant de son bureau, je savais que j'allais jouer pour Lille », a-t-il raconté. Joe Cole avait défendu les couleurs des Dogues lors de l’unique saison 2011/2012 et était retourné à Liverpool à l’issue de l’exercice.

Toujours indésirable chez les Reds, sous les ordres de Brendan Rodgers, il avait été transféré à West Ham en janvier 2013. L’ex-international anglais (56 sélections, 10 buts) a disputé 43 matches avec le LOSC, toutes compétitions confondues, pour 9 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. Reconverti, le joueur visé par Bordeaux, il y a 11 ans, est désormais dans le staff technique des équipes de jeunes de Chelsea.