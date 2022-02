PSG Mercato : Mbappé se rapproche d'une prolongation au Paris SG

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 14:48

Tout proche de rallier le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé se serait laissé convaincre par les efforts du PSG et pourrait finalement prolonger.

PSG Mercato : Mbappé convaincu par Al-Khelaïfi

C’est peut-être le chantier le plus complexe du Paris Saint-Germain de ces dix dernières années. Depuis l’arrivée du Qatar dans les rangs Rouge et Bleu, jamais un joueur n’avait autant monopolisé l’attention et nourri autant de spéculations. À quelques mois de la fin de son contrat à Paris, Kylian Mbappé n’a certes toujours pas donné d’indices publiquement sur son avenir, répétant sans cesse qu’il se concentrait à 100% sur sa saison avec le PSG, néanmoins, l’espoir d’une prolongation n’a jamais autant été d’actualité.

L’été dernier, le divorce semblait total entre le Paris SG et l’attaquant bondynois, via plusieurs interviews accordées à L’Équipe et RMC Sport, le joueur de 23 ans avait annoncé publiquement vouloir rejoindre le Real Madrid, indiquant par la même occasion sa déception d’avoir vu son transfert avorté. Presque six mois plus tard, la donne se serait radicalement modifiée. Alors qu’on pensait le départ de Mbappé chez Los Blancos comme inévitable il y a encore quelques temps, ce dernier serait finalement plus proche d’une prolongation.

D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano ce mercredi, le PSG va se battre pour conserver Kylian Mbappé via deux axes bien précis. Tout d’abord, d’un point de vue financier, où Paris souhaite faire du joyau tricolore le joueur le mieux payé de son histoire, mais aussi et surtout d’un point de vue sportif.

Le projet sportif, clé du dossier pour Leonardo

Si les finances parisiennes offrent un atout de poids pour conserver le champion du monde 2018, cela ne serait pas le point central dans l’esprit du joueur, qui privilégierait plutôt le côté sportif et marketing. De fait, le Paris Saint-Germain aurait complétement changé de fusil d’épaule ces dernières semaines, mettant de plus en plus Kylian Mbappé au centre de son grand projet.

Fabrizio Romano explique ce mercredi que le PSG souhaite calquer son prochain mercato selon les exigences de son attaquant. L’idée étant de placer l’ancien monégasque au centre du projet QSI, devenant le numéro un dans la hiérarchie, au détriment de Neymar ou encore Lionel Messi. Une stratégie qui semblerait porter ses fruits et qui commencerait à inquiéter le Real Madrid, qui témoignait jusqu’alors d’une confiance inébranlable.

Madrid entre colère et crainte

De l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid commencerait à avoir quelques doutes concernant l’arrivée de Mbappé l’été prochain. Les récentes avancées parisiennes dans le dossier font craindre à Florentino Pérez, un nouvel échec cuisant, qui acterait alors la fin définitive du dossier. Hier, le journaliste Mario Cortagena, très proche de l’écurie merengue, déclarait qu’il ne prendrait " pas pour acquis que Mbappé signera pour le Real Madrid ", dans les colonnes de Marca. Un constat qui contraste fortement avec les tendances d'il y a quelques mois.

En parallèle, c'est l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, qui affirmait que les positions s’étaient grandement rapprochées entre Nasser Al-Khelaïfi et Mbappé. " Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment ", a annoncé l’ex-parisien dans son émission Rothen s’enflamme. Pour ce qui est de la presse ibérique, la tendance est de plus en plus pessimiste. Si rien n’est encore joué, le Real commence à avancer ses pions sur d'autres pistes en attaquant, notamment sur le dossier Haaland, plan B de Florentino Pérez en cas d’échec Mbappé.