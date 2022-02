Man United Mercato : Grande nouvelle dans le dossier Declan Rice

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 21:50

Man United connait désormais le prix à payer pour s'attacher les services de l'international anglais de West Ham, Declan Rice.

Man United Mercato : Les Red Devils toujours fou de Rice

Manchester United a toujours l’objectif de recruter Declan Rice, le milieu de 23 ans de West Ham. Pour les Red Devils, Declan Rice est le successeur désigné de Paul Pogba, en instance de départ. Declan Rice a toutes les qualités recherchées par le board de Manchester, il est jeune, anglais, international et il a une grande expérience en Premier League. Le club de Manchester sait que pour enrôler l’ancien joueur de Chelsea, la concurrence sera rude, car les Blues veulent le rapatrier et le voisin ennemi, Manchester City, est aussi attentif au dossier.

Les Blues partent néanmoins avec une longueur d’avance. En effet, Declan Rice est ancien de la formation de Chelsea, il a d’ailleurs évolué à cette époque avec Reece James et son grand ami Mason Mount. De plus, il a récemment déclaré à Gary Neville dans une interview, qu’étant petit, il était fan de Chelsea et son idole était l’ancien capitaine des Blues, John Terry.

West Ham fait monter les enchères

Selon Ekrem Konur, les Hammers ont augmenté leurs exigences pour l'international anglais. Si au départ une offre de 100 millions de livres était nécessaire, il faudra débourser 120 millions de livres pour s’attacher les services de Declan Rice, soit 145 millions d’euros.

Une somme colossale qui montre que les Hammers ne veulent pas vendre leur capitaine et que West Ham est en position de force. Le joueur a un contrat et il n’a jamais fait part d’une quelconque envie de départ. Le message est clair, si un club veut Declan Rice, il faudra payer le prix fort pour l’obtenir. De plus, West Ham aura peut-être un argument de taille pour convaincre Rice de rester, une éventuelle qualification historique pour la Ligue des Champions. Le capitaine de West Ham resterait à coup sûr pour rentrer dans l’histoire du club qui lui a permis de découvrir le monde professionnel.