Man United Mercato : Manchester a trouvé comment oublier Pogba

09 février 2022

Les dirigeants de Man United s'activent pour trouver le successeur de Paul Pogba qui va partir libre. Les Red Devils veulent un joueur de Leicester.

Man United veut Youri Tielemans

Ce n’est plus un secret pour personne, Paul Pogba a des envies de départ de Manchester United. L’international français a refusé toutes les offres de prolongation de contrat formulées par son club. Le milieu de terrain de 28 ans, buteur hier soir face à Burnley, va laisser un vide en cas de départ. Ainsi, les Mancuniens travaillent déjà à lui trouver un successeur.

Ce joueur pourrait être Youri Tielemans. L’international belge de 24 ans évolue à Leicester. Formé à Anderlecht, il a la cote puisqu’il est aussi sur les tablettes de deux membres du Big 4, Liverpool et Arsenal. Youri Tielemans, actuellement sous contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2023, ne souhaite pas prolonger son aventure pour le moment. Sa situation contractuelle ajoutée au fait qu’il est le meilleur joueur de son équipe cette saison font qu'il est un homme convoité. Son transfert pourrait valoir 40 millions de livres.

Selon le média anglais, Daily Express, Tielemans est l’une des options choisies par les Red Devils qui se sont déjà heurtés à plusieurs obstacles dans cette quête.

Man United Mercato : Le casse-tête Paul Pogba

À l’origine, les dirigeants de Manchester United voulaient acheter un milieu de terrain de classe mondiale pour l’associer à Paul Pogba et Bruno Fernandes, mais la situation contractuelle du Français s’est aggravée et les Mancuniens ont dû se raviser. Le milieu de terrain de Manchester United est l’un des points faibles ciblés par les derniers entraîneurs du club Ole Gunnar Solksjaer et Ralf Rangnick. Ils ont dû composer avec un milieu constitué de Nemanja Matic, Scott McTominay ou encore Fred.

C’est la raison pour laquelle les Red Devils voulaient s’attacher les services de deux pointures de Premier League au milieu de terrain, Declan Rice de West Ham et Kalvin Phillips de Leeds. En ce qui concerne Declan Rice, le dossier est très complexe. La concurrence sera très rude, le capitaine des Hammers est courtisé par Chelsea et Manchester City et le club l’a évalué à 100 millions de livres. Concernant Kalvin Phillips, si un départ était la tendance, il est désormais proche de signer un nouveau contrat à long terme avec son club formateur de Leeds. La quête pour trouver un successeur à Paul Pogba sera longue pour Manchester United.