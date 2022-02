ASSE : Une recrue de l’AS Saint-Étienne défie le PSG à Paris

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 06:00

L’une des 7 recrues hivernales de l’ ASSE a confié à But Football Club que les Verts se déplaceront à Paris pour contrarier le club de la capitale.

ASSE : Sada Thioub, « on jouera pour gagner, comme à chaque match »

Le PSG a été surpris par le FC Nantes (3-1), samedi dernier, au stade de la Beaujoire, lors de la 25e journée de Ligue 1. Ce samedi, le leader accueille l’ ASSE au Parc des Princes (21h). Un match que les Stéphanois ont à coeur de gagner, afin de poursuivre leur remontée au classement. Dans une interview avec la source, Sada Thioub a défié ouvertement les Parisiens. « En face, c'est le PSG, mais il y a trois points à prendre, comme à chaque match. On est des compétiteurs. On va essayer de bouger les Parisiens. On jouera pour gagner, comme à chaque match », a-t-il déclaré.

« On espère qu'ils auront la tête au Real Madrid »

Pour éviter de redescendre dans la zone rouge de relégation, l’AS Saint-Étienne doit prendre absolument des points, car elle n’a qu’un seul point de plus que 4 de ses concurrents directs, dans la course au maintien dans l’élite : l’ES Troyes AC (17e), le FC Lorient (18e), le FC Metz (19e) et les Girondins de Bordeaux (20e). De l’avis de la recrue des Verts, c'est peut-être le bon moment de jouer contre le Paris SG, avec la Ligue des champions à leur calendrier. « On espère qu'ils auront la tête au Real Madrid. Si c'est le cas, à nous d'en profiter. On sait que ce sera compliqué, mais le plus important c'est d'y croire », a-t-elle soutenu.

L'attaquant de l'AS Saint-Étienne est confiant

Sada Thioub est confiant et ne doute pas que l' ASSE peut bien réussir un coup contre l’équipe de Mauricio Pochettino, comme les Canaris. « On sait qu'il faudra une très grosse performance pour faire un résultat, mais sur un match tout peut arriver. C'est le charme du foot ! […] Bien sûr, on a confiance en nous. On ne lâchera rien », a-t-il rassuré. Il faut rappeler que l’équipe de Pascal du Dupraz est sur une série positive de 3 victoires et un nul et est remontée à la 16e place de Ligue 1, avant la 26e journée et le difficile déplacement à Paris.