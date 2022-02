Barça : Xavi affiche ses ambitions après la victoire contre Naples

Publié par Thomas G. le 25 février 2022 à 10:03

Xavi s'est exprimé sur la suite de la saison du Barça après la victoire face à Naples. Selon lui, les Blaugranas doivent assumer leur statut.

Le retour du grand Barça

Le Barça s’est sorti du piège napolitain en s’imposant aisément sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. Les Blaugranas l'ont emporté 4-2, mais en dehors de la qualification, c’est le visage montré par les Catalans qui est à souligner. Le FC Barcelone s’est comporté comme un grand d’Europe, il s'est rendu le match facile avec deux buts inscrits très tôt dans le match.

Est-ce donc le retour du grand barça ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est clair que c’est l’avènement d’un nouveau Barça qui n’hésite pas à punir en contre, comme ce fut le cas sur les deux premiers buts. Les recrutements d’Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres offrent à l’équipe une grande capacité à contrer. Ces trois joueurs sont très athlétiques et peuvent prendre de vitesse leurs adversaires après un corner.

L’entraîneur du Barça s’est confié à l’issue du match. « Ce soir, on a dominé pendant 90 minutes, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis sur le banc. On est bien physiquement. C'est une victoire vraiment très importante contre un grand adversaire, qui a le niveau de la Ligue des champions. On ressent une belle ambiance dans le vestiaire, mais le rendement s'améliore, je suis très satisfait même si évidemment, on n'a encore rien gagné. »

Xavi, nouveau capitaine d’un navire ambitieux

Le Barça semble avoir trouvé son rythme de croisière en ce mois de février. Les hommes de Xavi enchaînent les victoires, ils sont désormais 4e et bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions l’an prochain. De plus, ils sont maintenant qualifiés pour les 8e de finale de l’Europa League, une compétition où ils sont favoris. Xavi l’a annoncé : l’Europa League est un objectif du FC Barcelone.

Ambitieux ? Les Catalans le sont aussi sur le marché des transferts. Malgré leurs faibles revenus, ils n’hésitent pas à concurrencer des clubs avec de plus gros revenus comme c’est le cas dans la course à la signature d’Erling Haaland.