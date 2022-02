PSG Mercato : Importante annonce du BVB sur le choix de Haaland

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 07:00

Un responsable du Borussia Dortmund s’est livré sur l’avenir d’Erling Haaland. Celui-ci est courtisé par le PSG, le Real et même City.

Important rendez-vous pris pour Erling Haaland

Plus que par le passé, Erling Haaland va agiter le prochain mercato d’été. Bien que sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’attaquant norvégien dispose d’une clause lui permettant de quitter le BVB dès cet été contre un montant forfaitaire. Celui-ci se situerait entre 75 et 90 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain est notamment intéressé par le buteur de 21 ans. Le PSG a coché son nom en cas d’échec dans le dossier de prolongation de Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore est en fin de contrat à Paris et est annoncé avec insistance au Real Madrid cet été. Outre l’attaquant parisien, le club espagnol a également coché le nom du goléador des Borussen. Vu l’intérêt que son attaquant suscite, le Borussia a fixé un rendez-vous concernant l’avenir de sa pépite.

Le flou sur l’avenir d’Haaland bientôt levé

Interrogé par l’Express, Hans-Joachim Watzke a indiqué que le mystère autour d’Erling Haaland sera levé dans les prochaines semaines. « Je suis sûr que cela sera réglé dans les prochaines semaines. Cela prendra peut-être un mois ou six semaines », a expliqué le responsable allemand. Il faut dire qu’au vu de ses prouesses depuis sa signature à Dortmund, Haaland a vu la liste de ses prétendants s’allonger.

Outre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le FC Barcelone serait également intéressé par le Scandinave. La presse catalane révélait notamment que la direction du Barça compte sacrifier certains éléments pour s’offrir les services du joueur du BVB cet été. Mercredi, La Cadena Ser a même révélé l’immixtion d’un nouveau courtisan de taille dans ce dossier. Manchester City se serait aussi lancé aux trousses du cyborg norvégien en vue du prochain mercato. Reste à savoir qui raflera la mise dans ce dossier, sachant que le BVB entend conserver sa pépite, voire la prolonger.