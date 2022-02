LOSC Mercato : Arsenal prêt à dégainer pour un joueur de Lille

Publié par Thomas G. le 25 février 2022 à 18:05

Arsenal est à la recherche d'une attaquant prometteur, après l'échec Vlahovic. Ils auraient coché le nom d'un joueur du LOSC.

LOSC Mercato : Jonathan David dans le viseur d'Arsenal

Les Gunners sont euphoriques, après une fin de match épique, ils ont battu Wolverhampton 2-1 grâce à un but d’Alexandre Lacazette à la 96e minute. Arsenal se replace ainsi dans la lutte à la 4e place, place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Le club anglais revient à un point de Manchester United avec 2 matches en moins. La qualification en Ligue des Champions pourrait convaincre l'international canadien de 22 ans, Jonathan David, de passer du nord de la France au nord de Londres pour signer avec les Gunners. Le joueur cadre du LOSC s'est d'ailleurs récemment exprimé sur une éventuelle arrivée en Premier League en déclarant : « Forcément, ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde. »

Cette déclaration a dû faire sourire ses courtisans de Premier League qui se frottent les mains. Ils savent qu'ils ont d'ores et déjà un argument de poids pour le convaincre. Une attaque composée de Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Gabriel Martinelli et Jonathan David qui aurait fière allure et permettrait à Arsenal de se battre pour le titre de Premier League l'an prochain. Pour arracher l'international canadien de Lille, les Londoniens devront débourser la somme de 60 millions d’euros. C'est le prix fixé par les Nordistes pour s'attacher les services du meilleur buteur Lillois.

L’Europe se bouscule pour l’attaquant Lillois

Jonathan David a un contrat avec Lille qui expire en juin 2025. Une situation contractuelle qui fait que les Nordistes devraient faire monter les enchères vis-à-vis des clubs intéressés par le natif de Brooklyn. Cette année, l'international canadien a confirmé toutes les attentes placées en lui, il a explosé aux yeux de l'Europe en Ligue des Champions et a notamment mené Lille vers la première qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions de son histoire.

Cinq clubs sont intéressés par ses services. Il s'agit de l'AC Milan, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, Arsenal ainsi que Newcastle. Tout reste à faire dans le dossier Jonathan David. Néanmoins, il ira forcément dans un club qui dispute la Ligue des Champions.